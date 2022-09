Jesús Sesma... ¿aficionado a la tauromaquia?

Este sábado, mientras muchos aun se recuperaban de los festejos patrios, se difundió a través de redes sociales un video de apenas unos 24 segundos en el que se ve a tres hombres toreando a una vaquilla, nada de esto sería escandaloso si no fuera porque uno de los protagonistas sería nada más y nada menos que el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jesús Sesma, sí, el mismo que lleva meses promoviendo la anulación de las corridas de toros en la Ciudad de México. El video fue acompañado de un mensaje en el que se exige al legislador definir si es proanimal como ha pregonado o si es un aficionado a la tauromaquia. Hasta ayer don Jesús no había hecho algún pronunciamiento público al respecto, aunque bien valdría la pena que aclare si es él o no quien aparece en el video, porque, de ser el caso, estaríamos entonces hablando de que los innumerables intentos por prohibir la tauromaquia no han sido más que un show mediático.

Calles limpias de comercio informal

Luego de que comerciantes ambulantes se apoderaran de las calles del Centro Histórico bajo pretexto de las fiestas patrias, el director general de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública, Ricardo Jaral Fernández, aseguró que la tolerancia para los también llamados toreros se terminó y el primer cuadro de la Ciudad está completamente libre para que los peatones puedan recuperar el espacio público. En esta casa editorial dimos cuenta de cómo los ambulantes se habían desbordado en avenidas como Juárez y Paseo de la Reforma durante el 15 y 16 de septiembre, incluso las propias autoridades contabilizaron a 500 informales, quienes, por lo menos ayer, ya no volvieron a apoderarse las banquetas. Don Ricardo Jaral nos reitera que no hay permiso ni tolerancia para ninguna organización para que se apodere de las calles y banquetas.

Las fotos del recuerdo con Alejandra del Moral

Parece que la secretaria de Desarrollo Social en el Estado de México, Alejandra del Moral, es una de las funcionarias del gobierno estatal que causa mayor interés entre la clase política para obtener una foto a su lado, pues durante el desfile cívico militar que se realizó el pasado 16 de septiembre en Toluca, todos los funcionarios quisieron tomarse una foto con ella y sus hijos. Nos recuerdan que la priista, que se perfila como candidata a la gubernatura hacia 2023, no sólo es buscada por los de su mismo partido para obtener una selfie, sino también por algunos notables morenistas, solo hay que recordar que durante el Quinto Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo, la secretaria protagonizó una de las fotografías más comentadas, pues se dejó ver muy bien apapachada por los senadores Higinio Martínez y Ricardo Monreal. ¿Quién más se unirá a estas imágenes del recuerdo?