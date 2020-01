“Instalaciones eléctricas en mercados son viejas”

Nezahualcóyotl, Méx.— En mercados públicos de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán y Los Reyes La Paz existe el riesgo de incendios como los que se han registrado en inmuebles de la Ciudad de México porque en 95% de ellos hay instalaciones eléctricas de más de 30 años de antigüedad.

Vicente Ruiz, dirigente de la Coordinadora de Mercados, que agrupa a 66 centros de abasto de esos municipios, reconoció que en algunos espacios se han presentado conatos de incendio que han sido sofocados, pero existe el peligro de que los siniestros sean mayores si no se atiende la problemática que expone a más de 12 mil locatarios y a clientes.

“En la mayoría de los mercados tenemos la misma situación; instalaciones viejas, caducas y autoridades que no voltean a ver este asunto. Son viejísimas las conexiones eléctricas, tienen entre 30 a 40 años”, advirtió.

Desde 2011 los locatarios solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que regularice las bajadas de luz pero, “no han obtenido respuesta”, aseguran.

“Se han formado mesas de trabajo para tratar de resolver el problema, pero no han dado resultado porque cada seis meses la Comisión Federal de Electricidad cambia a su personal y lo que se acordó ya no se lleva a cabo porque ya no le dan seguimiento a la situación”, comentó.

Lo que exigen los que trabajan en los mercados públicos del oriente mexiquense es que se modernicen las instalaciones “antes de que se presente una desgracia”.

“Reconocemos el problema, reconocemos la situación que tenemos arrastrando desde hace varios años y lo que queremos es una mesa de diálogo para solucionar ya esta situación antes de que tengamos que lamentar un accidente grave; la CFE es la que se ha negado a atender esta situación”, alertó.

Los locatarios aceptaron que tienen que realizar ellos las conexiones de los postes de luz a sus negocios porque empleados de la CFE no van para que sean ellos los que se encarguen de esas labores.