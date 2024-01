El exsecretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch, resaltó que la inseguridad disminuyó en la Ciudad gracias al trabajo de las y los policías, así como ministerios públicos comprometidos con su labor.

Durante el desayuno con integrantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana Pro México AC., el precandidato de Morena al Senado de la República precisó que el incremento de sueldo a los policías “le cambió la vida a nuestros compañeros, porque es bien fácil decir, Omar fue secretario y él bajó la inseguridad, no, fueron los policías que están en la calle, fueron los MPs que están deteniendo y consignando, fueron toda la gente que está todos los días en la calle con unos horarios verdaderamente difíciles y con mandos que tuve el honor de tener bajo mi mando, que verdaderamente hicieron su trabajo”.

Asimismo, aseguró que a pesar de que hay malos elementos son los menos, “la gran mayoría de la policía, la gran mayoría de la gente que está dedicada a seguridad hace un esfuerzo tremendo a costa de familia, tiempo y todo”.

Al término del desayuno, García Harfuch, se descartó para buscar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aunque dejó abierta la posibilidad de dirigir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en caso de que reciba la invitación de la abanderada presidencial Claudia Sheinbaum.

Aseveró que ya tiene una encomienda como candidato al senado, por lo que no buscaría la Fiscalía capitalina.

“No, no, yo ya tengo una encomienda como candidato al senado; entonces está descartada totalmente la Fiscalía de la Ciudad de México”, apuntó.

En este sentido, cuestionado sobre si le gustaría dirigir la SSCP comentó que le tocará definir a Claudia Sheinbaum el lugar que deba tomar.

“Más que un cargo, lo hemos platicado, es en donde más podamos servir, donde más podamos aportarle al país, donde más podamos aportarle a la ciudadanía y a la doctora Claudia Sheinbaum, ahí vamos a estar y le corresponderá a ella elegir el lugar que yo debo tomar”, indicó.

En otro tema, precisó que está sosteniendo reuniones con diversos actores políticos de la Ciudad, como Adrián Rubalcava, para construir en beneficio de la ciudadanía.

“Podemos tener opiniones diferentes con varias personas, pero no porque tengamos opiniones diferentes, no vas a construir en beneficio de la ciudadanía. Lo más fácil es la descalificación, el decir no estoy de acuerdo con algo y lo que sufre es la ciudadanía, lo que necesitamos es construir y atender a todos los sectores de la ciudadanía, como lo dije en su momento, un proyecto de Ciudad que incluya a todas y todos”, subrayó García Harfuch.

