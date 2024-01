“Se siente que va como en ondas, subiendo y bajando y causa mucha incomodidad porque no sabes tú el peligro en el que estás” externó Rosario Rangel, usuaria de la Línea B del Metro.

Así como Rosario, varios otros usuarios de la Línea B coincidieron en que los trenes suben y bajan a lo largo del recorrido, especialmente entre el tramo de San Lázaro a Oceanía.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que iniciaron los trabajos previos a la intervención para renivelar 4.18 kilómetros de vía en la Línea B, en el tramo San Lázaro-Oceanía, con la finalidad de incrementar la velocidad de los trenes, de 35 a 65 kilómetros por hora. Se tiene previsto que los trabajos concluyan el 18 de junio próximo.

Lee también: Fiscalía investiga muerte de usuario del Metro en Cetram Pantitlán

El Metro reiteró que los trabajos se desarrollarán principalmente durante las noches y madrugadas y consistirán en la intervención en aproximadamente 300 bloques de concreto que sostienen la vía, conocidos como plintos.

Usuarios como Rosario Rangel, externaron su preocupación ante esta decisión, ya que consideran un “riesgo” el utilizar una línea del metro mientras esta está siendo intervenida.

“No me sentiría muy segura porque no sabe uno una falla u ocurra un accidente (...) yo creo que es preferible que cierren la línea en lo que se remodela. No sabemos en qué condiciones está la línea mietras la usamos nosotros”, expresó.

Por el contrario, Arturo Rodriguez, usuario de la línea, consideró que lo importante es que se afecte en la menor medida a los usuarios.

“En este tipo de temas no podemos opinar mucho porque no somos expertos en estas situaciones, yo creo que tienen a la gente adecuada para saber lo que se tiene que hacer y que quede bien (...) finalmente la decisión la tienen que tomar ellos para que afecten lo menos posible al usuario” opinó.

Los trabajos

El STC detalló que el área de Obras y Mantenimiento del Metro, en coordinación con técnicos especialistas en vías, coordinará los trabajos preliminares de ingeniería, que incluyen levantamientos topográficos y la puesta a punto del proyecto geométrico de corrección de vía, que son básicas antes de la ejecución de los trabajos físicos.

Explicó que los plintos (moldura de base cuadrada) a intervenir se ubican en los tramos San Lázaro-Flores Magón, Flores Magón-Romero Rubio y Romero Rubio-Oceanía.

Durante los trabajos se sustituirán los neoprenos de las columnas coincidentes con los puentes peatonales que cruzan avenida Oceanía en los tramos referidos.

La línea B es utilizada por 435 mil usuarios y dichas obras responden, a la presencia de hundimientos diferenciales que se han producido a 24 años de la inauguración de este tramo de la Línea B, ubicada en un área lacustre de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ag