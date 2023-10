“Somos pueblo, sabemos las necesidades que hay“

Lorena Osornio Elizondo busca por segunda ocasión la Jefatura de Gobierno por la vía independiente, pues asegura que se ha dado cuenta que los gobernantes no han cumplido con sus promesas, todo sigue igual, son los mismos de siempre y para demostrarle a la ciudadanía que sí se puede.

No obstante, acepta que no es fácil ser aspirante sin partido en la Ciudad de México, ya que piden muchos requisitos, como la Constancia Fiscal o la asociación civil, y luego viene la recolección de más de 78 mil firmas de apoyo, su validación y, para finalizar, la fiscalización de los recursos. Además, sostiene que los partidos tienen coptada a la ciudadanía y no se ha hecho mucha difusión de las candidaturas independientes.

“Tengo mis ideales, qué es lo que busco: que no haya impunidad, que no haya corrupción, para que los servicios de seguridad pública sean efectivos, hay que mejorar la seguridad que tenemos con la participación de la ciudadanía”, refiere.

Osornio afirma que hace falta una visión independiente en el gobierno, pues la mayoría de las personas que llegan al poder arropadas por un partido se deben y viven para ese instituto político y no para los ciudadanos, pero “nosotros somos pueblo, somos de la Ciudad, sabemos las necesidades que hay y nosotros que lo hemos vivido creo que podemos hacer un mucho mejor trabajo”.

Indica que 74 auxiliares la apoyan en la recolección de las firmas, y “se ponen la camiseta con uno”, porque también quieren ver un cambio.

Insiste en buscar la Jefatura de Gobierno por esta vía “porque quiero que creamos que realmente se puede hacer algo diferente”. Señala que en algunas colonias han golpeado a sus colaboradores porque “los partidos ya tienen coptadas a sus colonias y dicen esto es mío y aquí no puedes entrar”.

“Lo que te puedo decir es que es muy difícil, yo espero lograrlo, pero sí lo veo complicado por los cambios políticos que se han dado en la Ciudad y por este tema de los apoyos sociales, que usan como botín político”, dice.

Foto: Juan Boites/El Universal

Quiere ser la alternativa entre dos posturas de odio

Pedro Pablo de Antuñano comenta que se postuló por la vía independiente para buscar la candidatura a la Jefatura de Gobierno porque en el ambiente electoral actual de la Ciudad sólo hay dos posturas de odio, por lo que busca ofrecer una alternativa para que haya una ciudad plural y propositiva.

Dice que, por un lado, Morena usa a los pobres para su fines, mientras que la oposición utiliza a la clase media para intentar derrocar al gobierno.

“Lo que pensamos es que no hay quien se ponga a trabajar en los temas de la Ciudad que son importantes y han invertido mucho dinero y tiempo en guerra sucia y campañas de golpeo. En ese marco decidimos diseñar el Plan de Anáhuac, que es un programa de desarrollo integral para la Ciudad de México que ponemos a disposición de la ciudadanía para que tenga la posibilidad de definir si quiere seguir alimentando esta industria del odio o construir una Ciudad plural y propositiva”.

Detalla que este plan está integrado por 20 propuestas, entre las que destacan crear una procuraduría para la atención integral de las y los niños; un plan Minerva para erradicar el feminicidio; construir clubes de veteranos por colonia, así como polos de desarrollo económico, regular el comercio en la calle y las marchas, un programa de vivienda.

Recalca que la participación de los candidatos sin partido es muy importante para darle una nueva opción a la ciudadanía, y subraya que quien llegue a juntar las firmas de apoyo necesarias de los cuatro aspirantes independientes tendrá el respaldo de los demás.

“Son 87 mil firmas, no tengo duda, nosotros vamos a reunirlas, tengo la estructura y el equipo necesario para hacerlo, espero antes de Navidad conseguirlas, pues tenemos muchos años trabajando por una Ciudad incluyente y plural”.

Reta a todos los aspirantes a debatir, para que esto no sea un concurso de “belleza”, sino de propuestas. Aclara que realizará una colecta para obtener recursos para recabar las firmas, y que pedirá a sus colaboradores horas de trabajo.

Pedro Pablo de Antuñano detalla su proyecto Plan de Anáhuac, 20 propuestas para atender los problemas de la Ciudad. Foto: Gabriel Pano/El Universal

Aspirantes sin partido, única vía para cambiar el rumbo, afirma Fernando Sánchez

Fernando Salvador Sánchez Campos decidió buscar una candidatura independiente a la Jefatura de Gobierno porque los partidos políticos no han cumplido, ya están muy desgastados y se han convertido en protagonistas y antagonistas que sólo ven por sus intereses y no por el de los ciudadanos.

“Es importante levantar la voz y decir aquí habemos toda esta porción de ciudadanos que no estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas, ni de un lado, ni del otro”, dice.

Afirma que los ciudadanos sin partido o independientes son la única vía para cambiar el rumbo de la Ciudad. “Ya hace falta tener una experiencia en administración, en manejo de dinero y de proyectos que va más allá de la política y eso no lo van a hacer los políticos”.

Coincide en que el camino de los aspirantes sin partido es complicado porque deben cumplir con ciertos requisitos en muy poco tiempo y no hay una sincronía entre lo que solicita la autoridad electoral con los tiempos de los bancos o el SAT.

Explica que su objetivo es que el dinero se vaya a donde se tiene que ir: eliminar la pobreza, repavimentación, iluminación y seguridad. “Esas cosas las debemos cambiar, que las personas puedan salir tranquilos a la calle, que el agua llegue a donde tiene que llegar y hay que cambiar el chip, no podemos estar polarizados unos con otros, todos somos chilangos”.

Confiesa que se ha dedicado toda su vida a las empresas, pero ha trabajado en algunos puestos del gobierno federal en áreas de adquisiciones, licitaciones y enajenaciones, y en áreas de manejo de recursos económicos, “entonces conozco qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y en dónde hay que hacerlo; tengo la gran virtud de que sé cómo crear grupos de trabajo y cómo conseguir la mejor persona para el mejor puesto”.

El empresario puntualiza que tiene propuestas para todos los temas y que a la Ciudad le urge un cambio; no un borrón y cuenta nueva, sino rescatar lo que se ha hecho bien, mejorarlo y poner todo lo que no se ha hecho y se debe hacer.

Fernando Sánchez Campos subraya que su objetivo es que el dinero se vaya a donde se tiene que ir. Foto: Fernanda Rojas/El Universal

Va por el desarrollo y más oportunidades para jóvenes

José Antonio Valles ha colaborado en el INE y en Organizaciones No Gubernamentales. Afirma que aspira a la candidatura independiente y a ganar la Jefatura de Gobierno porque busca el desarrollo de los jóvenes para que tengan más oportunidades, acceso a la educación, al desarrollo tecnológico, al empleo y también para darle una gran proyección a la Ciudad.

“Tenemos todo para hacerlo, tenemos gente muy capaz, jóvenes muy inquietos, tenemos recursos para hacerlo; creo que nos podríamos limitar mucho si pasamos otro sexenio más como estamos ahorita, con un gobierno bastante mediocre, los mexicanos ambicionábamos más, tenemos de dónde sacar más, lo podemos lograr”, indica.

Apunta que optó por la vía independiente porque quiere que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones y no los partidos, pues al ir postulado por ellos, los gobernantes ya llegan con cuotas y compromisos.

Coincide también en que hay muchos obstáculos para los aspirantes sin partido, aunque presume que fue el único de los cuatro que cumplió con todos los requisitos desde un principio, “el camino no está fácil, pero sí se puede”.

Admite que lleva pocas firmas y que, para alcanzar la meta de casi 80 mil requiere recabar un promedio de mil al día, por lo que está buscando el apoyo de asociaciones, universitarios y grupos, “ya no nos da tiempo para hacerlo persona por persona, se nos ha venido el tiempo encima”.

Dice que juntar las firmas es más difícil que votar por la serie de requisitos que se piden para validarlas, y porque la gente desconfía del uso que se le puede dar a sus datos personales.

Asegura que este es su primer y único intento de buscar la Jefatura de Gobierno por la vía independiente, y confía en que su ejemplo, si no gana, sirva para que las próximas candidaturas sin partido vengan más maduras y alcancen el objetivo.

“Si pierdo, pierdo, y ya no voy a estar en un partido o buscar la segunda vuelta. O ganamos como ciudadanos o perdemos como luchadores dignos”.

José Antonio Valles afirma que este es su primer y único intento de buscar la Jefatura de Gobierno por la vía independiente. Foto: Carlos Mejía/El Universal

