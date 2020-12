Incremento de hospitalizaciones por Covid-19 en CDMX, por pacientes del Edomex: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó que el 60% de las personas que acuden a las Unidades Temporales son habitantes principalmente del Estado de México y otras entidades, por ello, hay un incremento de hospitalización en la capital del país.



“Es importante decir y no lo hacemos, más que como información porque aquí se debe recibir a cualquier persona de cualquier lugar de la República, pero en las Unidades Temporales alrededor del 60% son de otras entidades, particularmente del Estado México”,dijo.



Informó que ya hay 320 mil 251 personas acumuladas desde finales de febrero a la fecha que han tenido Covid-19 y ya son 21 mil 224 fallecimientos que se han realizado la prueba de Covid y que resultaron positivos.



Asimismo, indicó que este miércoles se cuentan con 5 mil 961 hospitalizados por Covid-19, de los cuales mil 570 en la ciudad son pacientes intubados.



“Del día lunes al día martes hubo una estabilización, una ligera disminución, bueno, de una cama que se liberó, no podemos decir, como lo hemos hecho en otras ocasiones, si esto es una tendencia o más bien son cambios que se dan en la manera de reportar, que a veces en un día se reporta lo de días anteriores, no necesariamente lo del día anterior, en los propios hospitales Covid.



“Entonces hoy tenemos 5 mil 961 personas hospitalizadas en la ciudad por COVID-19. En la Zona Metropolitana del Valle de México son 8 mil 289, de las cuales 2 mil 37, esto incluye Ciudad de México y 59 municipios conurbados del Estado de México, hay 2 mil 37 personas intubadas”, indicó la mandataria.



En cuanto a la disponibilidad de camas, detalló que, en camas generales, son 24. 2%, mil 411 camas en la Ciudad de México, en las distintas instituciones, y de terapia intensiva son, de intubación 25%, 517.





