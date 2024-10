La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la instalación de un C5 del agua —similar al de seguridad— y la creación de la línea telefónica ‘H2O agua’, en la que se recibirán reportes de fugas, como parte de su estrategia para atender la crisis hídrica que afecta a la Ciudad de México.

Durante la instalación del gabinete del agua, en el que participarán autoridades de los tres niveles de gobierno, la mandataria capitalina señaló que el propósito será atender y resolver los reportes de fugas de agua en un solo día.

Sin embargo, mencionó que habrá que revisar el porcentaje de fugas. “Cuando hablamos de fugas (...) no sólo es ir a tapar una fuga; y yo creo está muy confundida la población porque dice [que] 40% se pierde en fugas de agua, y yo quiero que me digan los alcaldes si es así, si 40% de su red secundaria tiene fugas... no es así”.

Lee también: Clara Brugada anuncia "Línea H2O" para hacer reportes del servicio del agua; también se instalará un "C5 del agua" para monitorear pozos

En el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina adelantó que este gabinete, que sesionará con frecuencia en presencia de los alcaldes, será un instrumento que permitirá “coordinar y resolver” uno de los temas prioritarios para la ciudadanía, como lo es el abastecimiento de agua.

Dijo que no sólo se atenderá el tema con la apertura de pozos, sino que se debe infiltrar líquido en el subsuelo para ayudar a recuperar el ciclo del agua que se ha perdido desde hace siglos, con miras a lograr un equilibrio entre el agua que se extrae de forma sustentable.

Explicó que el objetivo será aplicar medidas que permitan que de aquí a unos 18 años se logre recuperar dicho “equilibrio hídrico”.

La mandataria capitalina adelantó que buscará enviar un paquete de reformas para que los gobiernos que sigan a su administración den continuidad a estas medidas y se logre un trabajo transexenal.

Durante la instalación, el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza, expuso que con la línea telefónica ‘H2O’ los ciudadanos podrán acercarse de manera directa para hacer reportes relacionados con el servicio de agua.

“La línea H2O será una línea directa donde la población pueda hacer todo tipo de reportes dentro del marco del agua; actualmente están algo dispersos estos reportes, pero se van a concentrar en la línea H2O”, refirió.

Mientras que el C5 del agua será una plataforma adaptada “a cuestiones operativas, de emergencia, monitoreo de operación en tiempo real que nos ayude a ser más eficaces y eficientes”.

Lee también: Clara Brugada instala Gabinete del Agua de la CDMX

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que “lo que necesitamos es manejar el agua, gestionarla, no tratar de sacarla por todos los medios, tenemos que realmente buscar una serie de soluciones y sólo se va a lograr con la colaboración de todos, y creo que ahí, el tema central (...) es la justicia social”.

El gabinete del agua estará integrado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el titular de la Secretaría de la Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza; la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlalli Peraza Camacho; el encargado del proyecto de desarrollo sustentable del Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México, Roberto Capuano Tripp; la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, así como representantes del gobierno del Estado de México, Morelos e Hidalgo.

En la sesión de instalación estuvieron presentes Pedro Moctezuma, secretario del Agua del Estado de México, en representación de la gobernadora Delfina Gómez; César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad; Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas; Julia Álvarez Icaza, de Sedema; Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios; Alejandro Encinas, de Planeación y Ordenamiento Territorial; Pablo Vázquez, jefe de la policía, y ediles.