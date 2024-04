El candidato a concejal de Morena a la alcaldía Benito Juárez Hugo Torres que fue detenido tras el asesinato de un hombre en la colonia Portales, salió libre del ministerio público.

Fuentes oficiales confirmaron que el abanderado salió el sábado 27 al cumplirse las 48 horas de su detención y al no hallar elementos fue puesto en libertad.

Este domingo 28, Hugo Torres narró su versión de los hechos en un video que difundió en YouTube y denunció que fue el Cártel Inmobiliario quien buscó destruirlo debido a que viralizó su detención, aun cuando no había elementos.

El video fue difundido en redes sociales y tiene una duración de poco más de 20 minutos, en el cual se detalla lo sucedido, el día de los hechos y el “infierno” por el que paso durante su detención.

“Cuando voy saliendo del baño escuche que Ale (la otra detenida) estaba alegando y yo me imaginé que era el vecino, cuando me acerco a la sala yo alcancé a ver que Ale estaba alegando con un hombre y una mujer. Yo no vi nada porque el pasillo estaba oscuro”, narra Hugo Torres.

Aseveró que él fue inocente y cuando los policías de Blindar BJ llegaron le dijeron primero que era testigo y luego ya le dijeron que era imputado.

Dijo que lo cambiaron de patrulla en patrulla para finalmente presentarlo en la coordinación territorial de Portales.

“Quiero contarles como aprovechando de una tragedia el grupo político que encabeza el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez, en tan solo una hora destruyó mi vida, la vida de mi familia y mis derechos sociales. Esta es otra evidencia más de lo que este grupo político es capaz de hacer en una contienda electoral, para mí, lo que estoy a punto de contarles solo demuestra que son personas son calidad humana”, dijo.

Al final de la entrevista, el militante de Morena dijo que para no afectar a su agrupación política renunció a la candidatura como concejal y advirtió que ahora intentará continuar con su vida.

Hoy la fiscalía capitalina dio a conocer la detención de dos personas, en el estado de Morelos, involucradas en el asesinato en la casa de la colonia Portales.

