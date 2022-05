Hoy no circula. ¿Qué autos no circularán este sábado 21 de mayo por la contingencia ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este viernes la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono.

La decisión se tomó luego que por la tarde se registró fortalecimiento del sistema de alta presión que ha estado afectando al Valle de México durante esta semana, el cual ocasionó estabilidad atmosférica significativa, combinada con las altas temperaturas que han venido ocurriendo, una radiación solar intensa, viento débil con transporte continuo hacia la zona suroeste del Valle de México.

Con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono el día de mañana, la CAMe implementó el programa Hoy no circula para los siguientes vehículos.

Lee también: Activan contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México

Autos que no circulan este sábado 21 de mayo de 2022

Mañana sábado 21 de mayo deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1

c) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 .

d) Vehículos particulares con pase turístico y permiso para circular sin placa y tarjeta de circulación y autos clásico o antiguos.

e) Taxis de Ciudad de México con holograma 2 y holograma 1 no podrán circular de 10 de la mañana a 10 de la noche.

Buenas tardes, le compartimos las restricciones para este sábado 21 de mayo: Le atiende Antonio F. pic.twitter.com/owMi7gwoc6 — @locatel_mx (@locatel_mx) May 20, 2022



Lee también: Galletas de dinosaurio, trufas y gomitas con droga; los dulces que vendía el narcomenudista detenido en CU

Medidas y recomendaciones para la población

La CAMe recomienda:



- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas

- Suspender cualquier actividad al aire libre organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas

- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas

- Se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados

- Mantenerse informados sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web www.aire.cdmx.gob.mx, en twitter @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr