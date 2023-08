A 11 meses de su puesta en marcha, el Hospital General de Cuajimalpa —el primero en integrarse al programa IMSS-Bienestar de toda la Ciudad— ha otorgado 17 mil 394 atenciones de urgencias y 3 mil 859 consultas de especialidad, bajo un esquema de “cero rechazo”, con servicio gratuito para toda la población sin importar si cuentan o no con seguridad social.

Dicho hospital abrió sus puertas el 28 de septiembre de 2022, aunque se inauguró oficialmente en noviembre de ese año, en sustitución del Materno Infantil que dejó de operar en 2015 tras una explosión, dejando prácticamente sin acceso a la atención médica a la población de la zona.

En un recorrido por el hospital, localizado en la colonia Contadero, EL UNIVERSAL constató que las instalaciones aún lucen en buen estado y operan con normalidad, aunque con pocos pacientes en algunas áreas. Se trata de un hospital de segundo nivel que ofrece 19 especialidades y tiene capacidad para atender hasta 250 mil usuarios al año.

Nazarea Herrera Maldonado, directora de la unidad médica, explicó que el hospital comenzó sus funciones con 103 trabajadores, que se han ido aumentado a lo largo de los meses, de tal forma que actualmente opera con una plantilla compuesta por 444 trabajadores, de los cuales, 40 están en proceso de basificación con el Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar.

Sin embargo, indicó que en una primera etapa se prevé que el hospital tenga una plantilla de al menos 641 trabajadores —que posteriormente podrá aumentar según las necesidades—, pues aún hay cinco áreas que requieren de más personal para operar al 100%.

“Tengo cinco áreas que todavía requieren mayor personal. Entre esas me hacen falta 109 enfermeras, entre auxiliares y especialistas, y hacen falta una serie de médicos que servirían para reforzar algunas especialidades”, señaló.

Explicó que las cinco áreas en las que aún falta personal son: rayos X, hospitalización pediatría, farmacia hospitalaria, terapia intensiva de adultos y terapia intensiva neonatal. No obstante, aseveró, esto no significa que no se dé atención en dichas especialidades, ya que estos servicios se dan en otras áreas. Por ejemplo, el servicio de rayos X se ofrece las 24 horas del día, pero aún hace falta hacerlo con material de contraste, ya que para ello se requiere de un médico especialista certificado.

“Tengo apertura del área, se toma en radiología simple, en tomografía; se toma en todas las opciones, pero todavía no se interpreta, porque eso lo hace el especialista”, precisó.

En el caso de hospitalización de pediatría, explicó que sí se ofrece el servicio, pero en áreas de observación. “No significa que no tenga un solo pediatra, simplemente necesito otros médicos especialistas para atender exclusivamente esa área”.

Servicios

Para Herrera Maldonado, el servicio que ha brindado el Hospital General de Cuajimalpa en estos primeros meses, inició “con el pie derecho” en cuanto a que goza del equipamiento necesario para garantizar la atención adecuada a pacientes.

Consideró que este proceso es una suma de esfuerzos entre la experiencia de años que tiene la Sedesa, el IMSS y que generó el IMSS-Bienestar en su programa inicial “para hacer una robusta fusión de la salud para beneficio de las personas que no tienen seguridad social”.

Y agregó: “Tiene cosas muy acertadas este bagaje de sumar en el almacén, en la programación del sistema de administración hospitalaria que se tenía de la Sedesa —donde teníamos 4 millones de usuarios y su información— y sumarla. Obviamente habrá que empatar diferentes cuestiones de programas, pero que están alojados en una misma modalidad”.

Recordó que el de Cuajimalpa fue el primero en trabajar con IMSS-Bienestar de la Ciudad de México, por lo que eso permitirá apoyar al resto de hospitales en la gestión de insumos, parte biométrica, generación de informes, notas, seguimientos y cuestiones administrativas.

Por separado, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, afirmó que con la construcción de este nuevo hospital se logró una mejora sustancial en los servicios en esta zona de la capital, ya que además brinda atención médica a habitantes de municipios del Estado de México colindantes.

Con la entrada del IMSS-Bienestar, esta política de “cero rechazo” que ya se aplica en el General de Cuajimalpa se mantendrá y extenderá a toda la capital del país, indicó López Arellano, quien señaló que la prioridad en los hospitales será la atención de la población, de ahí que se podrá acceder a los servicios de salud, aunque no cuenten con seguridad social.

A su vez, explicó que es importante evitar la desinformación en este proceso y diferenciar entre estar afiliado a un servicio o programa, como lo fue el Seguro Popular, y tener cobertura efectiva y acceso real a la atención médica.

“No es lo mismo estar afiliado, reconocer una marca como el Seguro Popular, estar en una lista, a tener cobertura efectiva y acceso real a los servicios, que es lo que estamos haciendo desde que llegó este gobierno”, sostuvo.