Hay rezago en el Registro Público de la Propiedad

Debido al rezago en los trámites del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), que se acumularon por la pandemia de Covid-19, usuarios y especialistas consideraron que el pago de derechos y autogenerados para agilizarlos deben detenerse, pues se resuelven al mismo tiempo del que se gestiona sin efectuar el desembolso.

Detallaron que uno de los autogenerados para agilizar procesos es el Comunicado de Conclusión de Asiento, que tiene un costo de 306 pesos y es un documento con los datos de los títulos de derechos para salvaguardar el patrimonio, la identidad y los negocios lícitos, que normalmente se resuelve en dos semanas, pero ahora llega a tardar tres meses.

Para Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, el rezago se endureció por la pandemia, y si bien los aprovechamientos en el Registro Público de la Propiedad son para agilizar los trámites, éstos actualmente no tiene “caso pagarlos, debido a que se están tardando más de lo debido”.

Leer también: Rescatan a cuatro niños que habían caído a un lago helado en Inglaterra; sufrieron un paro cardiaco

“Muchos de los trámites son para ver si el inmueble está embargado, si hay alguna anotación posterior al registro, pero lamentablemente, a pesar de que se paguen diversos aprovechamientos, se tardan en el proceso por este rezago. Normalmente se tardaban dos o tres meses, y ahorita puede ser más tiempo”, dijo.

De acuerdo con la solicitud de información con folio CJSL/ DGAF/CF/01260/2022, el RPPyC ha recaudado por este autogenerado, de 2019 a principios de noviembre de 2022, 160 millones 870 mil 322 pesos. Tan sólo en 2020 y 2021 se recaudaron 90 millones 610 mil 872.

Mientras que, todos los autogenerados recaudaron en el 2019, 532 millones 992 mil pesos; en 2020, 338 millones 491 mil pesos; para 2021 fueron 483 millones 927 mil pesos y de enero a septiembre de este año van 361 millones 652 mil pesos.

Al respecto, la directora del Registro Público de la Propiedad y Comercio, Benita Hernández Cerón, reconoció en entrevista con EL UNIVERSAL que por el Covid hubo un rezago de 15 mil solicitudes, pero que se han ido solventando mediante programas, por lo que a la fecha sólo les falta resolver más de 2 mil trámites.

“Sería incorrecto negar que no hemos tenido muchas complicaciones como tuvieron muchas dependencias, pero una de las solicitudes que hizo la jefa de Gobierno ante la pandemia fue que el Registro Público y la construcción no se detuvieran y buscamos mecanismos para seguirnos manteniendo, incluso en todo el momento por la vía telemática que nos funcionó”, aseguró.

Señaló que antes de la pandemia tenían cerca de 500 solicitudes, pero a la fecha están llegando cerca de 6 mil 500 al día, pero que se han reforzado para resolver cada trámite desde la parte física hasta la remoto.

“Hay un fenómeno que estamos teniendo, que en vez de 500 personas que teníamos hoy tenemos un índice de 3 mil diarias, es decir, nos está oscilando entre 6 mil 500 trámites diarios, y si bien tenemos 600 trabajadores, pero registradores quien califica y lleva a cabo los actos jurídicos son cerca de 70, pero eso no quería decir que en la pandemia no estábamos atendiendo, al contrario, pero en casi dos años muchas ventanillas estaban cerradas, por ejemplo, Seduvi y, por lo tanto, temas como zonificación se quedaban suspendidos”, explicó.

Ven trabas

Virginia Ríos Hernández consideró que las autoridades deberían hacer una campaña para los usuarios sobre que el pago de dichos aprovechamientos no implica que se tarden 15 días, sino que puedan tardar más tiempo, “incluso hay muchas trabas para constituir empresas o compraventas, así como para la construcción de nuevas empresas”.

Mientras tanto, en un recorrido realizado a finales de noviembre pasado, usuarios comentaron que en los últimos meses el Registro Público de la Propiedad y del Comercio se ha tardado más en diversos trámites, por ejemplo, en la Constancia Solicitada por la Autoridad, hasta un mes; en el Certificado de No Inscripción, hasta seis meses, y la Liberación de Antecedentes en Custodia, hasta cuatro meses.

“No sé si la pandemia ha sido un factor para que se tarden en cada trámite, pero ha fallado mucho a los usuarios el Registro Público de la Propiedad. Recientemente hice la búsqueda oficial de antecedentes de un inmueble y, según sus datos, el tiempo de respuesta es de 40 días y tardaron tres meses”, mencionó Castillo Aldama.

A finales de noviembre, al entrar al edificio sede ubicado en la calle Manuel Villalongín número 15, en la alcaldía Cuauhtémoc, desde las primeras horas de la mañana había cientos de personas formadas para realizar uno de los 36 trámites que ofrece el Registro de la Propiedad, muchas no eran aceptadas por la falta de documentos.

“Yo considero que es insuficiente el personal que se encuentra laborando ante los miles de personas que pueden llegar en un solo día, por eso se tardan muchísimo para resolver temas de construcción o registros de inmueble o una simple búsqueda sobre los antecedentes registrales o para resolver hipotecas”, aseveró Marcos Sánchez, notario particular.

De acuerdo con información del RPPyC, por el pago de derechos para la Búsqueda Oficial de Antecedentes Registrales en Libros tiene un costo de 2 mil 63 pesos y el tiempo de respuesta es de tres a cuatro meses; para el trámite de una Cancelación de Hipoteca el costo es de 2 mil 82 pesos y tardan 20 días en dar una respuesta para la calificación del documento.

Mientras, para el Certificado de Libertad de Gravámenes el precio es de 702 pesos y se tardan de cinco a siete días, y en el Certificado de Adquisición o Enajenación de Bienes Inmuebles cuesta, cuyo valor es de 631 pesos, el tiempo es de tres a cuatro días. Incluso para la Constancia de Antecedentes Registrales, el cual tiene un costo de 245 pesos, llega a tardar 10 días hábiles en el sistema electrónico, pero a personas morales y constancia de libro es inmediato.

“Considero que deben ser claros en el tiempo que realmente se van a tardar, pues como usuario venir a estar consultando folios personalmente es cansado y no se diga de los notarios que dependen plenamente de la labor del Registro Público de la Propiedad. Creo que sí debe haber mayor difusión sobre costos y tiempo de cada trámite”, consideró la señora Zavala Salazar, quien buscaba hacer una cancelación de hipoteca.

Quieren abatir rezago

Según el RPPyC, hubo un rezago de 15 mil solicitudes acumuladas por la emergencia sanitaria, las cuales se empezaron a atenderse en 2021, y comenzaron a resolverse en 10 días, incluso en días no laborables, pero al mismo tiempo se atendían los que iban llegando al día.

En ese sentido, la directora Benita Hernández aseguró que todos los trámites que han llegado se resuelven prácticamente al instante, otros de dos a cuatro días, y otros hasta 20 días, pero que existen trámites como “el comunicado de asiento” que podría tardar más tiempo debido a las observaciones, pero que eso sería labor de las personas solicitante o notario.

“El comunicado de asiento es la forma como queda ya el registro de cómo queda el tema registral y sólo lo pagan los notarios que hacen uso del sistema telemático, y en el mismo da una respuesta de 10 días y en ventanilla son 20 días hábiles.

“Son autogenerados que los pagan los notarios, y de no calificar este trámite, tienen observaciones, pues hay diversas etapas del proceso, ingresa, se turna al área correspondiente y se califica, y ya después si resulta positivo, se inscribe y después se boletina y se pone a disposición, y la norma me exige, pero si hay observaciones, eso ya no depende de mí”, aclaró.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, en compañía de autoridades, se pudo observar que hay más de 13 ventanillas para atender a las miles de personas que llegan a solicitar un servicio, incluso se prioriza a los ciudadnos con vulnerabilidad: adultos mayores, con alguna discapacidad o embarazadas, pero no hay información a la vista sobre el tema de cuánto tiempo podría tardar un trámite.