En medio de obras para terminar la estación provisional en Velódromo, el servicio emergente de Metrobús que se abrió ante el cierre de un tramo de la Línea 9 del Metro demora hasta 20 minutos para recorrer el trayecto de nueve kilómetros de Pantitlán a Velódromo.

Andrés Lajous, secretario de Movilidad, explicó que las unidades que viajan con destino a Velódromo, sin parada en Ciudad Deportiva, demoran entre dos y cuatro minutos en pasar, mientras algunos usuarios tardan hasta 15 minutos en la fila para poder subirse a una de las unidades.

“Tenemos el servicio Pantitlán-Velódromo, que es un servicio que no tiene parada en Ciudad Deportiva, con una flota de 40 autobuses, igual cinco pesos, pero el transbordo es gratuito con Metro, un intervalo de dos a cuatro minutos, espera máxima de 15 a 18 minutos en un circuito de nueve kilómetros, en el mismo horario del Metro”, señaló.

A tres días de que entró en operación el servicio emergente, la estación de Velódromo sigue en obra, con materiales de construcción, como vigas de metal, varillas y láminas de acero e, incluso, tramos completos de escaleras y pisos que formarán parte de la estación, a un costado del carril donde transitan las unidades.

En un recorrido, EL UNIVERSAL observó que las estructuras donde los usuarios esperan en largas filas aún se encuentran sin techo, sin pintura y varias de las vigas y láminas de metal siguen sin soldar.

“La verdad, no sé si la vayan a terminar, esto sólo está aquí de apoyo temporal, pero no creo que se quede (...) me imagino que le van a poner una lona de techo o algo más, pero en sí sólo es para que se suba la gente al Metrobús”, afirmó una de las trabajadoras de apoyo en la estación.

En la estación ubicada en Metro Puebla también hay material de construcción cerca de los andenes y aún faltan techos en uno de los sentidos del transporte; mientras que en Pantitlán las obras están prácticamente concluidas, aunque aún quedan materiales aledaños.

Los usuarios han afirmado que el servicio del transporte ha sido fluido y sin mayores contratiempos hasta el momento.

“Se me hizo que estuvo bien por ahora, no fue mucho tiempo. Sólo muy ‘apretujados’, como en el Metro, (...) fue un poco más tiempo por la caminata desde las combis hasta el Metrobús pero no fue mucho y siento que ya era necesario que arreglaran la línea. Por ahí no me quejo”, dijo Clementina Ibarra, quien abordó una unidad en Pantitlán.