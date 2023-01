Habrá alianza, pero sin imposiciones en la CDMX

Los presidentes del PAN, PRI y PRD en la Ciudad de México aseguraron que trabajan para ir en alianza en el 2024 por la jefatura de gobierno capitalino, pero sin imposiciones de candidatos o candidatas y con un proyecto plural e incluyente.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los dirigentes capitalinas externaron que hay voluntad para concretar la coalición pues hay posibilidades de obtener el triunfo.

Lo anterior porque se desató la polémica en la Ciudad de México cuando las dirigencias nacionales de esos tres partidos, indicaron, que como parte de las negociaciones de la candidatura en Coahuila y el Estado de México, el PAN llevaría mano en el proceso.

Al respecto, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde, asegura que su partido está listo para encabezar la candidatura de la alianza ‘Va por la CDMX’ en 2024, aunque aclara que esto se dialogará y no habrá imposiciones.

En entrevista EL UNIVERSAL refiere que se siente tranquilo y orgulloso porque, hasta el momento, ya hay cuatro perfiles que han alzado la mano por el PAN: los alcaldes Santiago Taboada y Lía Limón, y las senadoras Kenia López y Xóchitl Gálvez, mismos, dijo, que en los espacios donde han estado han dado resultados.

“Desde el PAN estamos listos para encabezar esta candidatura, pero reiteró, eso no implica que no estemos abiertos a construir entre todas y todos los que pensamos que las cosas en la Ciudad no están bien y que merecemos un cambios, a construir con todas y todos ellos un proyecto lo suficientemente plural, incluyente y transparente, en término de la definición, para poder competir y ganar la Ciudad en 2024”, dijo.

“¿Entonces no se va a imponer desde el PAN al candidato de la alianza?”, se le insistió, a lo que Atayde respondió que no, que no cree en la política de las imposiciones, sino en la política de la construcción, el diálogo y el acuerdo.

Por su parte, el líder del PRI en la CDMX, Israel Betanzos, advirtió que so hay imposiciones, el PRI tendrá derecho de veto en la elección del candidato o la candidata a la jefatura de gobierno en 2024.

Asimismo, subraya que el PAN va a siglar, pero no a poner al abanderado de la alianza ‘Va por la CDMX’, y precisa que oficialmente el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava no se ha destapado, sino que la gente lo ha hecho, porque es un “referente en la Ciudad”.

“El termino coloquial de que el PAN lleve mano en la candidatura de la Ciudad no fue la regla, lo aclaro, (lo que hará el PAN) es conducir, revisar, siglar, pero el PRI tiene derecho a veto, así está el acuerdo, y también tiene derecho a proponer. Entonces regresamos al origen: ponernos de acuerdo, yo espero que haya la capacidad y la madurez política para visualizar quién debe, mujer o hombre, ser el abanderado por la alianza, el mejor evaluado; entonces, una cosa siglar y otra cosa es poner”, aclara.

Asimismo precisa que ningún personaje del PRI, ni siquiera Adrián Rubalcava, le ha formalizado su intención de buscar la jefatura de gobierno.

Israel Betanzos indica que van a cuidar mucho que no se fracture el partido ni la alianza cuando sea la definición del candidato, por lo que durante todo este año platicará con la militancia para ponerse de acuerdo, y después harán las mesas de trabajo necesarias para encontrar al mejor perfil priísta y presentarlo a la alianza.

Mientras que la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, asegura que no pueden excluir a su partido de la toma de decisiones en la alianza opositora, tal y como se hizo a nivel nacional.

Recuerda que si bien las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD acordaron que el PRI coordinará las candidaturas en Coahuila y el Estado de México y el PAN la presidencial y de la jefatura de gobierno, en lo local es distinto, pues su partido definirá esto a nivel estatal.

“Eso que han dicho los (dirigentes) nacionales está bien en el sentido e que cada quien se hace responsable de lo que dice, yo me remito a la Ciudad de México y en el PRD definiremos desde el nivel estatal, no nacional. La Ciudad de México se define con los consejeros estatales y las candidaturas como lo hicimos en 2021, por eso la opinión fue de sorpresa ante este pronunciamiento de las dirigencias nacionales que fue un tanto irrespetuoso, pues como aliados vamos juntos por un bien común”, dice.

Recalca que en una alianza todos los partidos hacen falta, y que el papel del PRD en la Ciudad de México se definirá desde lo local. “En la Ciudad de México es distinto a cómo se maneja en lo nacional”.