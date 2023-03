La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, asegura que el talón de Aquiles del Gobierno de la Ciudad de México es el mantenimiento del Metro y, en general, el de todos los servicios y de la infraestructura urbana.

La exjefa delegacional en Miguel Hidalgo señala que la tragedia de la Línea 12 no puede quedar impune ni en el olvido, por lo que, de llegar a la Jefatura de Gobierno, se compromete a lograr que se haga justicia a las familias de las víctimas.

En entrevista, Gálvez Ruiz, que de acuerdo con la encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL del 16 de marzo, encabeza las preferencias entre los aspirantes del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, destaca su experiencia en el servicio público.

Le queda claro que no ser militante del PAN puede ser una desventaja, pero afirma que es tiempo de pensar en candidaturas de la ciudadanía. Sostiene que de lo que se trata es de ganar la Ciudad con una gran coalición: “Debe de ir quien tenga el mayor posicionamiento y la mayor posibilidad de ganar”.

EL UNIVERSAL abre un serie de entrevistas con mujeres y hombres que han mostrado interés o son considerados en las encuestas para la Jefatura de Gobierno en los comicios de 2024.

¿Por qué usted?, y ¿por qué quiere gobernar la Ciudad de México?

—Porque tengo experiencia en el gobierno federal, en el gobierno local, como senadora de la República, y tengo propuestas claras para resolver los graves problemas que tiene la Ciudad de México.

Estoy convencida que esta Ciudad requiere de una ingeniera que le entienda al mantenimiento profundo y que le entienda a los temas como movilidad, seguridad, pero, sobre todo, que impulse económicamente a esta Ciudad.

¿Cuál es el principal problema de la Ciudad y cómo lo resolvería?

—Hay dos problemas muy graves: uno que es el tema del agua, y otro, la movilidad, que tiene a la gente totalmente estresada, cansada, enojada. La seguridad empieza a caminar pero no se resuelve de fondo, sigue el asalto al transporte público, el asalto a casa-habitación, siguen los feminicidios, el abuso y el acoso a las mujeres. En la parte económica, la gente está sufriendo con la inflación, no le está alcanzando lo que gana. Hay una expulsión de las zonas de vivienda porque se está encareciendo.

En materia de seguridad, ¿qué reforzaría o cambiaría?

—Se ha trabajado bien en inteligencia, habría que reforzarla, pero yo creo que hay que usar la tecnología, inteligencia artificial, una Ciudad, un gobierno inteligente que use las tecnologías que le permitan vigilar a distancia. Muchos países han sacado a los policías de la calle porque ahora utilizan la robótica, la inteligencia artificial, los softwares que les permiten predecir posibles incidentes.

Hay muchas técnicas, pero sobre todo eso para mí sería el complemento a lo que se está haciendo, y la justicia cívica. Necesitamos que la gente se ordene, que ponga la basura en su lugar, que recoja las heces fecales, que no se estacionen en doble fila, que no aparte lugares, que respeten a la autoridad.

¿Qué haría para que el Metro funcione de forma adecuada y se abata el rezago?

—El Metro tiene sistemas obsoletos que se instalaron desde 1975. Yo me iría en primer lugar con los sistemas de seguridad, sistema de pilotaje automático, sistemas de comunicaciones Tetra y señalización, o sea, evitar accidentes a como dé lugar, cambiar el sistema de cableado para evitar los cortocircuitos, y una vez resuelto estos graves problemas, entrar al tema de mejoramiento de los trenes, de las estaciones, de limpieza, escaleras eléctricas, pero para mí la prioridad número uno es la seguridad y la vida de las personas que viajan en el Metro, que no se les incendie, que no choquen, que no vivan con ese estrés constante que les implica hoy a los ciudadanos subirse al Metro.

Sobre las medidas que adoptaría para hacer frente a la crisis de agua, dice que como jefa delegacional hizo acciones concretas de infiltración de agua de lluvia. Sin embargo, enfatiza que lo más importante es empezar a cerrar el acuífero de la Ciudad de México. “Necesitamos tratar el agua, dejarla de mezclar con el agua negra y mandarla al valle del Mezquital”.

Expone que hay que reutilizarla en servicios como jardinería y sanitarios, así como proteger el suelo de conservación para la recarga del acuífero. Insiste en que el tema de fondo es el tratamiento, la captación de agua de lluvia, la infiltración y una buena gestión del agua.

“Necesitamos que se reduzca el consumo en el poniente de la Ciudad para que llegue el agua hacia el oriente, a Iztapalapa, hacia las delegaciones con mayores problemas de abasto de agua”.

¿Cómo ve al gobierno actual?, pros y contras

—Hay un desgaste del gobierno actual, porque son 25 años de gobiernos que le dejaron de apostar al mantenimiento de la Ciudad. Qué bueno que le apostaron muchísimo a las ayudas sociales, pero ha perdido competitividad, creo que eso se refleja todos los días.

¿Qué cosas buenas tiene el gobierno actual?, pues el Cablebús, a mí me parece que es una buena decisión. Las ciclovías como la de Insurgentes, que también fue una buena decisión, seguir en algunos casos con el Metrobús.

Desventajas, la falta de mantenimiento a la Ciudad, eso se refleja todos los días en las banquetas en mal estado, algunas son de las alcaldías, pero tendría que haber una política pública generalizada para que la gente que se mueve a pie pueda hacer cruces seguros. Hay un abandono muy fuerte a todo el sistema de tuberías de agua, demasiadas fugas, pero sobre todo el mantenimiento en general de la Ciudad es lo que le ha hecho falta. Para mí sería el tema, que este gobierno abandonó por privilegiar otro tipo de aspectos en su política pública.

¿Plantearía una investigación a la administración actual en caso de ganar, y por qué casos?

—Yo sí creo que no hay justicia en el caso de la Línea 12, o sea, hubo problemas en el diseño, en la construcción, en la supervisión y en el mantenimiento, y pues al día de hoy no hay una sola persona responsable en la cárcel. Me parece increíble, sí creo que el tema de la Línea 12 es un tema que se tiene que investigar de forma profunda y castigar a los responsables.

¿Qué opina de sus rivales?

—Todos me merecen un gran respeto, hay gente muy valiosa, capaz, competente y estoy segura que nos vamos a poner de acuerdo, porque de lo que se trata es ganar la Ciudad en una gran coalición y debe de ir quien tenga el mayor posicionamiento y la mayor posibilidad de ganar la Ciudad, ese es el acuerdo que tenemos que hacer.

¿Hay piso parejo para participar?

—Yo estoy convencida que sí, me queda claro que el no militar en el Partido Acción Nacional puede ser una desventaja para mí, porque siempre los partidos van a querer a alguien de casa, pero en este caso creo que también es tiempo de pensar en que hay candidaturas en manos de la ciudadanía que pueden dar también respuestas, o sea, yo sí espero que haya piso parejo

¿Es necesaria la alianza?

—Claro que es necesaria la alianza, necesitamos unirnos todos los partidos, PRI, PAN, PRD, inclusive Movimiento Ciudadano.