El Gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) firmaron un convenio de colaboración para agilizar la circulación vehicular cuando existan los llamados choques “lamineros”.

En rueda de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detalló que con este convenio ya no será necesario que los automovilistas se queden en el lugar del siniestro para que la aseguradora les pueda responder. Ahora, dijo, los vehículos podrán moverse a otro sitio en donde no estorben la vialidad para esperar a su aseguradora y recibir atención.

“Todos sabemos, cuando circulamos en las calles, en las avenidas de la ciudad, en las vías rápidas, que a veces hay atascaderos muy grandes porque dos carros chocaron y están esperando al seguro y no se mueven. Ahora, lo que va a pasar es que se van a poder mover, chocaron, pero se pueden mover a un lugar en donde no estorben en la vialidad y ahí pueden llamar a sus seguros, y los seguros, de todas maneras, harán lo que tienen que hacer, la revisión para poder pagar a uno o a otro”, mencionó.

Comentó que habrá una campaña para informar a los automovilistas sobre estas nuevas disposiciones, y que los policías, al ver un choque, también informarán sobre estas nuevas reglas que serán publicadas en la Gaceta Oficial para entrar en vigor antes del 31 de mayo.

En este sentido, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, señaló que, según datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alrededor del 80% de los siniestros viales son conocidos como “lamineros”, es decir, son choques relativamente leves en donde solo se ven involucrados los vehículos y no hay lesionados ni daños a bienes públicos.

Detalló que los vehículos siniestrados se podrán mover cuando estén asegurados, no haya lesionados, cuando solo haya daños materiales en los vehículos privados, cuando no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia y cuando no haya daños a la vía pública.

Choque de combi con donas. Imagen Ilustrativa. Foto: Especial

“Es importante recalcar que cuando se dan este tipo de hechos de tránsito, al mover los vehículos hacia otra área, no afectará la atención y el pago por parte de las aseguradoras a sus clientes”, sostuvo.

Al respecto, el presidente de la AMIS, Juan Patricio Riveroll, subrayó que en nuestro país los siniestros viales son la primera causa de muerte en jóvenes y la quinta entre la población general; en 2020, por ejemplo, 13 mil 630 personas fallecieron por hechos de tránsito, la mayoría de ellas eran usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios del transporte público; además, causan lesiones y en muchos casos, alguna secuela de discapacidad.

“Para la industria de seguros, incrementar la protección de las víctimas de siniestros viales, a través de la movilidad, segura, es una de nuestras prioridades sectoriales, con lo cual, refrendamos el compromiso de trabajar juntos en nuevas sinergias que nos ayuden a garantizar una movilidad segura en beneficio de la población”, dijo.

Apuntó que esta sinergia del Gobierno de la Ciudad de México y el sector asegurador tiene como propósito impulsar acciones colaborativas entre el sector público y privado, para realizar el intercambio de información que contribuya a proteger a las víctimas de accidentes viales, asimismo, también se busca proteger a los millones de usuarios y peatones que todos los días usan las vialidades para desplazarse por esta ciudad.







ss/rmlgv