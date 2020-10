Gobierno de la CDMX, en cuarentena; resiente el golpe de Covid-19

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio positivo a Covid-19, por lo que se va a mantener en aislamiento, así como dos integrantes del gabinete, dos de su equipo cercano y los alcaldes de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo; de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, y de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quienes fueron sus contactos directos, aunque, aseguró la mandataria, se cumplieron con todas las medidas sanitarias.

“Me saco la prueba cada 15 días desde hace un buen rato, la anterior había sido el 12 de octubre, que salió negativa y el día de ayer [lunes] me tomé la prueba y ya muy noche me mandaron el resultado y salí positiva. No tengo ningún síntoma y vamos a estar aquí desde casa y ahí la doctora Oliva [secretaria de Salud capitalina] me está dando seguimiento. Y también desde el Instituto Nacional de Nutrición, que tengo mi carnet desde hace tiempo y desde ahí me están dando seguimiento también”, dio a conocer.

Es la segunda ocasión que la mandataria local se mantiene en aislamiento. El 10 de agosto se tuvo que quedar en casa, luego de que el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, salió positivo a la prueba y había tenido reuniones presenciales con Sheinbaum Pardo. Esa vez tuvo resultado negativo.

La funcionaria recordó que a lo largo de la pandemia han salido positivos el secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani; la directora del Metro, Florencia Serranía; el secretario Suárez del Real, y el subsecretario Arturo Medina.

Entre los trabajadores del Gobierno capitalino se tienen registradas 410 defunciones durante los meses de la emergencia sanitaria; al momento hay 786 casos activos y hasta agosto pasado se tenía un promedio de 4 mil 197 empleados que habían enfermado de Covid-19.

Luego de que el pasado lunes Sheinbaum Pardo acudió a la reunión del gabinete de seguridad, donde también participa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno confió en que el titular del Ejecutivo no corrió peligro de contagiarse, pues en las reuniones hay sana distancia de al menos cinco metros y se toma mucho cuidado.

Asimismo, comentó que los funcionarios más cercanos tomarán medidas más restrictivas y se aislarán, entre ellos, el Consejero Jurídico, Néstor Vargas; la directora General de Organización Técnica e Institucional de la Jefatura de Gobierno, Luisa Abreu, y el asesor de Programas y Proyectos Estratégicos, Carlos Augusto Morales, que estuvieron en una reunión con ella.

Pruebas

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quien estuvo en un evento con Sheinbaum Pardo el 22 de octubre, informó que se realizará la prueba y se mantendrá aislado hasta que le entreguen los resultados.

En cuanto al titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona Paredes, quien durante octubre ha acompañado a la jefa de Gobierno a eventos relacionados con el organismo, se desconoce qué medidas tomará, pues no hubo respuesta de su personal.

En tanto, la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, expuso que ella no se aislará debido a que el evento en el que estuvo junto a Sheinbaum Pardo el pasado lunes fue al aire libre, con sana distancia y cumpliendo el uso de cubrebocas, además de que al salir de su oficina realiza el lavado de manos y gel antes de poner el cubrebocas.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, dio a conocer que se realizará la prueba y se aislará hasta tener los resultados, así como el edil de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, y el de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, quienes compartieron diversas actividades con la jefa de Gobierno durante días pasados.