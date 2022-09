García Harfuch y alcaldes van por reforzar estrategia

Nos platican que el secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Omar García Harfuch, ha estado muy movido en reuniones de trabajo, incluso visitando a alcaldes de la Ciudad de México para afinar las acciones a seguir para abatir los delitos de alto impacto en la capital. Por ejemplo, se ha encontrado con los titulares de demarcaciones donde la percepción de la incidencia delictiva no ha bajado, según datos del Inegi, como es Azcapotzalco. También nos recuerdan que se ha reunido con los alcaldes de Tlalpan y Coyoacán, y esta semana visitó la demarcación Iztapalapa, donde la edil morenista Clara Brugada lo recibió en su barco Utopía. Los encuentros seguirán, nos adelantan.

Llegan los cinco años del sismo 19-S y alistan protestas

El próximo 19 de septiembre, en cuatro días, se cumplirán cinco años del sismo que se registró en 2017 y que en la Ciudad de México dejó 228 muertos. Aun cuando las autoridades, ya de dos sexenios, de Miguel Ángel Mancera y ahora Claudia Sheinbaum, han emprendido acciones, existen damnificados que acusan pendientes en sus viviendas y que no se ha cubierto en su totalidad el proceso de reconstrucción. Por eso es que entre el domingo y lunes se tienen previstas protestas por parte de organizaciones de Damnificados Unidos y actos para recordar que todavía falta mucho por hacer en la reconstrucción.

Aseguran que va firme la limpia de policías en el Edomex

Nos dicen que la purga en las filas de la Policía Estatal y en la fiscalía mexiquense va en serio, no solamente en Ecatepec, donde retiraron a agentes de Ministerios Públicos. Nos comentan que en la mira se encuentran varios comandantes de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por sus probables vínculos con la delincuencia organizada, y no sólo los separarían del cargo, sino que les fincarían responsabilidades penales. José Luis Cervantes Martínez y Rodrigo Martínez, fiscal general y titular de la Policía Estatal, han cortado cabezas en otras regiones y parece que no les temblará la mano para tratar de hacer una limpia en esas dependencias, que ante la vox pópuli están muy desprestigiadas.