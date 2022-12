García Harfuch no se marea por el 2024

Nos cuentan que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que no se distrae de su encomienda con los números que reflejan las encuestas que lo ponen a la cabeza para la elección de jefe de Gobierno en 2024, como la publicada hace unos días en EL UNIVERSAL. El jefe de la policía lanzó el mensaje de que un cargo como el que tiene no permite pensar en otra cosa más que trabajar diario por la seguridad de los capitalinos e insistió en que por eso no se distrae, aunque eso sí, agradeció que la gente apruebe lo que él y su equipo están haciendo al frente de la institución. Ya es el segundo que no se marea y no se distrae como lo declaró a este diario el secretario de Gobierno, Martí Batres, por la sucesión en la administración capitalina.

Otro año más y la CDMX y Edomex no homologan la tenencia vehicular

Pasan y pasan los años y en el subsidio a la tenencia vehicular en la Ciudad de México y el Estado de México nomás no encuentran un punto de equilibrio y se sigue sin resolver el tema de que los automovilistas capitalinos van a emplacar a la entidad vecina, pues es más económico el impuesto. Y es que en la propuesta del Código Fiscal que presentó la secretaría de Administración y Finanzas, Luz Elena González, al Congreso Capitalino viene que el subsidio a la tenencia vehicular será para unidades cuyo valor máximo sea de 250 mil pesos, mientras que en el Estado de México, el titular de Finanzas, Rodrigo Jarque, aseguró que se mantendrá en 400 mil pesos. Así que no hay punto de encuentro, por lo menos en este tema entre ambas entidades.

Los alcaldes extienden alianzas

Le platicamos que hubo varios alcaldes de la Ciudad de México, tanto de Morena como del PAN, que se dieron su vuelta a municipios mexiquenses para apoyar a sus homólogos, quienes dieron sus informes de gobierno en la entidad mexiquense. Así por ejemplo, el edil de Gustavo A. Madero, el morenista Francisco Chíguil, estuvo en el presídium con la presidenta municipal de Jaltenco, Rosario Payne, quien también estuvo acompañada del senador Higinio Martínez. Otro caso fue el de la alcaldesa de Azcapotzalco, la panista Margarita Saldaña, quien mostró en redes sociales que acudió al informe de Tony Rodríguez, titular de Tlalnepantla, que llegó con el respaldo del PRI-PAN-PRD. ¿Veremos a más alcaldes de la CDMX desfilar por tierras mexiquenses?