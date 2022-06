García Harfuch no juega al tapado

Nos dicen que el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, aseguró que no está pensando en 2024, luego de que hay versiones que lo ubican como uno de los aspirantes de Morena para competir por la capital del país. Incluso, en este espacio le hemos comentado que han empezado a hacer llamadas telefónicas en su nombre, para ver si conocen al jefe de la policía. El hecho es que don Omar, junto a la plana mayor de su equipo, afirmó este miércoles que únicamente piensa en la seguridad y en la SSC, pues consideró que sería muy malo para la Ciudad que las personas encargadas de dicha tarea anden pensando en otras cosas.

¿Chertorivski va por la CDMX?

Le contamos que ayer el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, dijo que desde el partido se está trabajando un proyecto político para la Ciudad de México donde está participando. Ante la pregunta de si le interesaría ser jefe de Gobierno, recordó que siempre ha sido su interés, pero que ahora su prioridad es tejer el proyecto hacia 2024. Así que los cercanos nos cuentan que es un “sí, pero no por el momento”, porque no son los tiempos. Pero no hay duda de que con la declaración se puso en el tablero el exsecretario de Desarrollo Económico de la capital y exaspirante a la candidatura a la CDMX que perdió ante Alejandra Barrales.

PT deshoja la margarita para la elección en el Edomex

Ahora le toca el turno al Partido del Trabajo en el Estado de México. Le platicamos que el dirigente estatal, Norberto Morales Poblete, declaró que sí van en alianza con Morena para la elección de gobernador el próximo año, pero deslizó la posibilidad que en la encuesta donde se definirá al responsable de los trabajos, a más tardar el 20 julio, se incluya a un petista, en este caso, Óscar González Yáñez, quien fue abanderado del PT para dicho cargo en 2017. Eso sí, también apuntó que apoya la postura del senador Higinio Martínez para que la resolución sea por consenso y evitar la encuesta. La negociación en pleno, dirían.