Fumadores se rehúsan a mantener el Centro Histórico libre de humo de tabaco

A casi dos meses de estar prohibido fumar en calles del Centro Histórico, catalogadas como espacios 100% libres de humo, aún perdura la práctica entre visitantes y trabajadores en esta zona de la capital, pese al llamado de atención, incluso de policías, que resguardan el lugar.

La restricción de fumar en plazas del Centro Histórico fue emitida el lunes 30 de mayo de este año, e incluye espacios libres de humo de tabaco y otras emisiones que interfieran con el derecho de personas no fumadoras, el Zócalo de la Ciudad de México, la Plaza de la Mexicanidad, la Plaza Manuel Gamio, la Plaza del Seminario, El empedradillo, La Plaza del Centro Histórico, ubicada en calle Monte de Piedad, la calle Francisco I. Madero, mejor conocida como, “Corredor Peatonal Madero”.

Así como Los Portales (ubicados entre calle 20 de Noviembre y calle José María Pino Suárez), del Antiguo Palacio del Ayuntamiento (ubicados entre calle 20 de Noviembre y calle 5 de Febrero), y aquellos entre calle 16 de Septiembre y la calle Francisco I. Madero y de 20 de Noviembre, entre el Zócalo y Venustiano Carranza.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observó a ciudadanos que aprovechan banquetas o mobiliario urbano colocado afuera de los edificios de Gobierno de la Ciudad de México para sentarse y fumar mientras se cubren de los rayos del sol, otros salen de los mismos edificios de la administración capitalina para proceder a fumar, pese que a es zona prohibida.

Otros prefieren los arcos de las conocidas joyerías sobre Plaza de la Constitución, donde también se ubica una de las sedes del Congreso de la Ciudad de México.

Es el mismo caso se registraron a visitantes al Centro Histórico que prefieren atajarse los rayos del sol en puestos de periódicos, donde compran el cigarro, o prefieren sentarse para descansar unos minutos por su paso por el Corredor Francisco I. Madero, también dentro de las zonas que están restringidas.

Aunque hay señalización sobre dicha norma, es difícil ubicarla a primera vista. En portales, hay mantas de una sola vista con la instrucción de zonas libres de humo; sin embargo, en corredores como el de Francisco I. Madero, solo hay letreros pequeños.

Omar Ramírez, bolero del corredor Francisco I. Madero, aseguró que “siguen fumando, esa instrucción aquí no se respeta. Incluso he visto que les dicen los policías que aquí no se puede fumar, y no les hacen caso, siguen caminando fumando, como si nada”, puntualizó.

En tanto, Guillermina Díaz coincidió que, si bien ha disminuido, hay quien sigue fumando, “todavía hay gente que fuma en estas calles, por desconocimiento y porque realmente no hay sanciones como tal”.





