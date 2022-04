Flexibilizan reglas para la propaganda partidista en CDMX

Nos cuentan que las modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que aprobó la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso que encabeza el morenista Temístocles Villanueva, logró algo que pocas veces se ve en el recinto de Donceles y Allende: unanimidad de los grupos parlamentarios. Claro, en esta ocasión se trata de flexibilizar las reglas para colocar la propaganda política en campañas electorales y así evitar pedir permiso a las alcaldías, sobre todo si son de otra filiación partidista, y no los anden sancionando. Los que conocen la materia nos detallan que esto abre la puerta para, otra vez, inundar las calles cuando busquen el voto.

¿Mejora relación?

Le platicamos que ayer varios de los integrantes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNA-CDMX), que son los ediles de oposición, acudieron al informe de incidencia delictiva que encabezó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Junto con los ediles morenistas estaban la de Álvaro Obregón, Lía Limón; el de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez; la de Azcapotzalco, Margarita Saldaña; la de Tlalpan, Alfa González, así como Santiago Taboada, de Benito Juárez; Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, y Adrián Rubalcava, de Cuajimalpa, tres demarcaciones que tienen los índices de percepción más baja y otros la han reducido. ¿Será que el tema de seguridad es lo que puede establecer un buen vaso comunicante entre los alcaldes de oposición y doña Claudia?

Cancelan en Ecatepec éxodo a Toluca

Que siempre no. Nos dicen que el tan anunciado “éxodo” a Toluca que haría a partir del domingo pasado el alcalde morenista Fernando Vilchis con miles de habitantes para reclamar al gobierno estatal varias demandas, entre ellas aumento de caudal de agua potable y recursos públicos, no se realizará. A unas horas de que partieran los ecatepenses se dio a conocer que se acordó crear cinco mesas de trabajo entre autoridades estatales y las municipales, en las que estarán presentes vecinos para que conozcan las negociaciones. Pero, el pero de siempre, si las mesas de trabajo no complacen al edil existe la posibilidad de que miles de habitantes, según las autoridades locales, marchen a la capital mexiquense a protestar. ¿Logrará acuerdos el gobierno mexiquense con el alcalde? Ya lo veremos.