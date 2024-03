La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) busca amenazar e intimidar a mujeres de la demarcación que son beneficiarias del Programa Contigo Vecina.

Explicó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) se envían citatorios para que las vecinas declaren como testigos en una supuesta carpeta de investigación, advirtiéndoles que, en caso de no acudir, se harán acreedoras a medidas de apremio y multas.

Por ello, Lía Limón exigió que se deje de utilizar a las instituciones con fines políticos. “Señor fiscal, ¿de qué se trata? ¿Ahora la estrategia es amedrentar a quienes han recibido apoyos de un gobierno que sí trabaja por las mujeres y que sí ha dado resultados? ¿Ahora la estrategia es intimidar a las mujeres que no han recibido nada del Gobierno de la Ciudad?”, cuestionó.

Al aclarar que la alcaldía no ha sido notificada al respecto, la edil hizo hincapié en que los programas fueron aprobados por instancias del Gobierno de la Ciudad, han sido auditados y no hay semana en que la Contraloría interna, que también depende del gobierno central, no pida información.

“Y no han encontrado nada. Ni lo encontrarán. Yo no soy como ustedes, yo no las amedrento ni las acorralo, las apoyo. Preocúpense por trabajar y atender el reclamo ciudadano. La Ciudad reclama justicia y seguridad, no andar hostigando a mujeres que son madres solteras, beneficiarias de nuestros programas sociales. ¡Así no!”, enfatizó.

El Programa Contigo Vecina apoya a jefas de familia con la finalidad de reducir la desigualdad social y mejorar su calidad de vida.

No es la primera vez que la alcaldesa denuncia a la fiscalía capitalina por supuestas amenazas.

Hace unas semanas, Lía Limón comentó que en diciembre un juez le concedió la suspensión definitiva, tras el amparo que solicitó para que Morena deje de espiarla.

“Y fíjense, tanto los jueces, como la fiscalía de la Ciudad de México, mintieron y negaron haber solicitado esa información. Pero Telcel sí confirmó y entregó copia de 28 oficios donde las autoridades de Morena ordenaban que entregara mi información y le instruían la intervención de mi línea telefónica. Telcel no deberá entregar la información de mi número por tratarse de una invasión a mi privacidad”.