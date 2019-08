Feministas piden medir acciones

[email protected]

Luego de la presentación del plan de acciones inmediatas para la erradicación de la violencia de género en la Ciudad de México, integrantes de colectivos coincidieron en que la acción de crear un banco de ADN para identificar agresores es una oportunidad para que los casos no queden impunes, mientras que de otras opinaron que sólo son reforzamiento.

Lupita Ruiz, de la Red de Mujeres Políticamente Incorrectas, indicó que las acciones inmediatas para erradicar la violencia de género pueden servir a largo plazo, por lo que los resultados no pueden verse de forma inmediata, es el caso de Senderos Seguros y la creación de fiscalías especializadas.

“Son acciones buenas, pero no hay indicadores que midan la efectividad en estos momentos, se agradecen todas las acciones pero faltan más cosas por realizar; por ejemplo, una disculpa pública sobre revictimizar las protestas, la alerta de género, que es una parte fundamental, así como presupuesto para mujeres”, expuso.

Abundó que el tema de la violencia contra las mujeres se presenta en los hogares y que la campaña No es costumbre, es violencia debe extenderse a éstos, ya que en muchas ocasiones los agresores son tíos, hermanos e incluso padres.

Ana Elena Contreras, del colectivo Aquelarre, enfatizó que “todas las acciones deben quedar plasmadas en la ley, a fin de que se tengan recursos para atender a las mujeres, porque sino sólo quedan como acciones emergentes; además, no han dicho cómo se van a medir estas acciones ni cómo se han medido las ya presentadas”.

Sobre las aplicaciones y señalización en el Metro y Metrobús, indicó que “aún no queda claro el aspecto de la aplicación pero ella [Claudia Sheinbaum] dijo que los GPS no son útiles y si lo que propone la aplicación es utilizarlo entonces no es congruente en el tema. Debió fortalecer las casas de refugio y que haya no abogadas sino ministerios públicos especializados”.

Selene González, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que las políticas públicas para proteger a las mujeres deben ser medidas, ya que hasta el momento las autoridades no han mencionado la efectividad de las abogadas o de las Lunas, de la Secretaría de Mujeres.

Añadió que la alerta de género debe ir acompañada con cada una de las acciones del Gobierno capitalino y aunque haya “temor de declararla, aunque no les guste a los gobiernos” fortalecerá la justicia para las mujeres capitalinas.