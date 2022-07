"Feminicidas no tienen miedo, porque no hay sentencias justas"

El feminicidio de Fátima Cecilia, de 7 años, se encuentra sin acceso a la justicia y con una etapa inicial del proceso detenida -en contra de los acusados Gladys y Mario -, debido a que la defensa de la mujer, desde hace dos años, ha intentado separar los procesos, sin obtenerlo, señalaron familiares y abogada de la víctima, quien fue secuestrada el 11 de febrero de 2020 y días después hallada con huellas de tortura y violación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los tíos de Fátima, Sonia y Miguel López, acusan que como la abogada feminista y activista por los derechos de las mujeres, Karla Micheel Salas ha interpuesto una serie de recursos legales que ha impedido el acceso a la justicia y han revictimizado a la niña.

“Nos llama mucho la atención como Karla Micheel Salas al mismo tiempo que estaba buscando la recompensa (que ofreció la FGJ) para Irma (tía de Mario, quien refirió donde se ocultaban), también estaba buscando la defensa de Gladys Giovana.

“Me parece muy incongruente por parte de Karla Micheel, por un lado defender a alguien que tuvo una buena acción y por el otro querer defender a alguien, que es indefendible, es una feminicida”, cuestiona Sonia.

Lo mismo coincidió la penalista y defensora de género, Ana Katiria Suárez, quien dijo que esto ha maniatado al Juez de Control, y no se ha pasado de la etapa inicial, es decir, los sujetos únicamente se encuentran vinculados a proceso.

En el expediente por el feminicidio, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estableció que tanto la mujer como su pareja, cometieron el feminicidio. Gladys, no sólo secuestró a la niña, sino que participó en la tortura que realizó Mario, e incluso, intentó en una ocasión privarla de la vida, hasta que ambos terminaron por hacerlo.

“Tenemos un problema real que se llama feminicidio, en donde, cada día aparecen al menos 11 mujeres muertas, ya no importa si eres una niña, una mujer, una anciana, no importa si estás en la calle o en tu casa, indispensable donde estés, puede ser víctima de feminicidio. Aquí el mensaje principal, lo más importante de todo, es que los feminicidas no tienen miedo porque no hay sentencias justas”, argumenta Sonia López.

Señalan que no se ha investigado el vínculo de los imputados en el feminicidio, Gladys y Mario, con el padre de la menor José Luis y el compadre de éste, Álvaro N, pues todos conocían el entorno familiar no sólo de Fátima, sino de su hermano, quien también sufrió agresiones sexuales.

Y es que, el padre de Fátima y su compadre, Álvaro, se encuentran bajo proceso por el delito de violación y corrupción de menores en contra del hermano de la menor de 7 años.

Los familiares de “Fati”, como le decían, y su defensa legal, han logrado comprobar que todos tenían una relación, es decir, Gladys y Álvaro se conocieron cuando vendían tamales; al mismo tiempo, este sujeto cuidó de Mario N, cuando era niño, él los presentó para que fueran pareja. Además, Álvaro era compadre de José Luis.

Sonia y Miguel López, tíos de Fátima Cecilia, refieren que la indagatoria está incompleta. Foto: Germán Espinosa/EL UNIVERSAL

“Todos ellos estaba agrediendo sexualmente a estos menores, y hoy no sabemos si estaban agrediendo a otros”, dijo Sonia, quien además narró que del entorno cercano que tenían con las víctimas, Gladys N se aprovechó para poder secuestrar a Fátima.

Para Miguel López la FGJ debe seguir investigando, “lo único que pedimos es que cumpla su palabra”.

Por el caso Fátima Cecilia, la abogada Ana Katiria dijo que se pudieron desprender cuatro carpetas de investigación más, una de ellas es contra las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que dieron, bajo ningún protocolo, a la menor con uno de sus agresores.

A pesar que la SEP pidió el no ejercicio de la acción penal para los directivos implicados, pues argumentaron que no había delito que perseguir, esta indagatoria se encuentra aún abierta y en proceso de imputar responsabilidades.

Además, se encuentra otro expediente en contra de 6 servidores públicos de la FGJ, dos Ministerios Públicos y 4 Policías de Investigación, quienes incurrieron en una negación del servicio y no realizaron las diligencias correspondientes, para hallar con vida a la menor.

La penalista acotó que los MP pidieron una disculpa pública al lado de Palacio Nacional y han cumplido con sus responsabilidades penales, sin embargo, los 4 policías de investigación no han realizado públicamente una disculpa pública, sino que hicieron un video que difundieron en redes sociales.

Las otras dos carpetas restantes corresponden al delito de violación agravada que cometieron José Luis, padre de Fátima y Álvaro, su compadre, quienes presuntamente violaron al hermano de la niña y a ella.

