Toluca, Méx.— Tras un mes de no recibir respuesta por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial mexiquenses sobre tres casos de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio registrados en el estado, los familiares de las víctimas colocaron un memorial frente a Palacio de Gobierno.

Paola Alondra Mejía García, víctima de feminicidio en grado de tentativa y privación ilegal de la libertad, además hija de la señora María García Pérez víctima de feminicidio, aseguró que en su caso quieren conocer la razón por la que el Poder Judicial reclasificó el caso como homicidio doloso, pese a contar con las pruebas que sustentan el delito.

Exige también una disculpa pública para ella y las demás familias que demandan justicia, por todas las omisiones en las investigaciones por parte de la fiscalía, los policías ministeriales y la Comisión de Búsqueda.

Las inconformes acudieron al centro de Toluca e instalaron un memorial y entregaron un documento que solicita una reunión con la Secretaría General de Gobierno.

“Yo metí mis documentos desde noviembre y es fecha que no hay respuesta. No tengo apoyo económico, debo ver la formas de solventar, porque la persona que mató a mi mamá me dejó en la calle me quitaron todo y debo ver por movilizar a mi familia, yo simplemente fui expulsada del estado”.

Asimismo, María de Lourdes García Arizmendi dijo que su hija Norma fue desaparecida hace seis años y si bien hubo dos detenidos, en la investigación radicada en Nezahualcóyotl, en la Fiscalía de Secuestros, no hay avances e incluso dicen las autoridades que todo lo ahí contenido es falso.

“Hay una persona que llamó por última vez a mi hija y hasta el momento no lo han detenido, aunque hay una orden de aprehensión desde 2022. Hace 15 días en la Fiscalía Antisecuestros nos dicen que están trabajando y nosotras como mamás somos las que buscamos con nuestro dinero para las investigaciones, los papeleos y exigir justicia. Yo no quisiera estar aquí, pero no me queda de otra, estas son las circunstancias”.