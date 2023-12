Los Reyes Magos llegaron a la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, como parte de la verbena navideña. La familia Carranza Balderas recrea desde hace 60 años el escenario del nacimiento del nazareno para la fotografía tradicional capitalina.





Edmundo Carranza cuenta la historia de su familia, donde junto a su padre, inició en el oficio de la fotografía en la década de los sesenta en los escenarios de paja y heno en la Basílica de Guadalupe.





“Yo le cargaba el portafolio a mi papá y me decía no te muevas de aquí y me ponía debajo de los arcos, él iba tomaba las fotos a los turistas en el atrio y regresaba para que yo le pusiera el fijador… costaban dos pesos en esa época cada imagen”, recordó.





Actualmente el legado del retrato continúa con los hijos y nietos, donde las instantáneas pasaron de ser análogas a digitales, los escenarios de muñecos de paja se convirtieron en grandes estructuras metálicas, con luces y figuras de plástico.





Edwin, hijo de Edmundo, con una escalera toma la fotografía y después pasa a una mesa con una impresora, en cuestión de segundos entrega el producto finalizado.





“Esto de los escenarios empezó con mi papá hace 25 años cuando vio a varios santas y reyes magos tomándose fotos, le gustó y a mí me gusta por eso sigo con la tradición” dijo Edwin.





Frente a las oficinas centrales de la alcaldía Cuauhtémoc se encuentra el tablado Carranza, el costo de la imagen es de 150 pesos tamaño carta que incluye un calendario, se encuentran en un horario de las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta el 6 de Enero.





Niños entregan carta a los Reyes Magos





Elian, un pequeño de cinco años, llegó hasta el centro de la alcaldía Cuauhtemoc ya que le contó su madre que ahí se encontraría con los tres Reyes Magos, para entregarles su cartita con una lista de regalos.





“Voy a pedir unos peluches de la nueva película de Five Nights at Freddy's… no se olviden de mis regalos y del regalo de mi mamá” gritaba Elian a los reyes del oriente.





La magia de la navidad inunda las calles del primer cuadro de esta demarcación, donde actores se disfrazan de los reyes del oriente para tomarse fotos con niños y adultos en los cinco escenarios que se encuentran sobre la avenida Buenavista.