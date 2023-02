Extranjeros pasean en Cablebús de Iztapalapa

De la mano de un guía de turistas mexicano, visitantes estadounidenses, asiáticos, europeos e incluso nacionales, conocen de cerca la vida cotidiana de la Ciudad de México a través de sus medios de transporte, como el Cablebús de Iztapalapa que muestra desde las alturas la urbanización y murales que se pintaron en azoteas y fachadas.

Con la leyenda “Descubre la verdadera CDMX en teleférico”, en la página de Airbnb y en redes sociales a través de la cuenta @warriorexperiences, turistas procedentes en su mayoría de Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, Costa Rica, Colombia, India y China adquieren el tour por 680 pesos y se adentran en la experiencia.

Fernando Gabriel Acosta Islas es el guía de turistas, quien desde las alturas a bordo de la Línea 2 del Cablebús, lleva a los visitantes a apreciar el trabajo de 40 artistas urbanos en techos y fachadas, que muestran un mosaico multicolor en 3 mil 400 casas.

EL UNIVERSAL realizó este recorrido junto con tres estadounidenses procedentes de Nueva York, San Francisco y Delaware, quienes decidieron conocer la Ciudad de México y su transporte de la mano de Fernando García Acosta Islas.

El recorrido

El punto de reunión fue en el Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico, luego los turistas ingresaron a la Línea 8 del Metro con dirección a Constitución de 1917, donde conocieron detalles sobre cómo está conformado el Sistema de Transporte Colectivo (STC), desde las opciones de transbordo, cuáles son las líneas que integran la red, sus estaciones e interconexiones.

“Les explico las peculiaridades del transporte público, la ruta, la cantidad de líneas de Metro que hay; cómo lo pueden utilizar para que se familiaricen con la infraestructura de transporte público, y por qué es importante”, indicó Fernando.

Después de casi 30 minutos a bordo del Metro, la primera escala fue en la estación Iztapalapa, donde conocieron la historia de los murales pintados en calles de la alcaldía más poblada de la CDMX. Posteriormente, volvieron a abordar el convoy para dirigirse al Cablebús en la estación terminal Constitución de 1917.

Por un costo de siete pesos cada uno de los extranjeros accedió al teleférico. “Es una manera totalmente novedosa para cualquiera, y no sólo para turistas y locales el ver la Ciudad desde otra óptica, desde las alturas, desde zonas que normalmente nunca visitamos. Ver lo grande, extensa que es la Ciudad de México y bueno, entender un poco cómo está configurada”, sostuvo el guía de turistas.

“El Cablebús es un transporte bastante amigable e interesante, más ecológico, y la gente puede apreciar distintas vistas, y por supuesto, uno de los motores más importantes son todos los murales y el programa Iztapalapa que ha llenado a todos los techos de las azoteas de las casas y que pueden ser apreciados, expandiendo el talento de los artistas mexicanos y de la cultura folclórica y prehispánica de la capital”, destacó.

El tour tuvo una duración de cuatro horas y media y los visitantes extranjeros que participaron en el encuentro fueron Jaivonna, Pia y Carl, quienes se mostraron muy interesados por conocer la cultura de la Ciudad de México, desde las alturas apreciar Iztapalapa y la operatividad del Metro y del Cablebús.

La segunda parada de este recorrido fue en la estación Quetzalcóatl, donde acudieron a la Unidad de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (Utopía) del mismo nombre, donde abordaron el avión biblioteca y visitaron el mercado debajo de la estación.

El trayecto continuó con dirección a Santa Martha, donde a bordo de la canastilla apreciaron el trabajo de los 40 artistas urbanos —que formaron parte del programa Iztapalapa Mural— y que desarrollaron en 100 pinturas temáticas como el empoderamiento femenino, los oficios tradicionales y la migración.

Al término, la tercera parada fue retornar al Metro en Línea A con dirección a Pantitlán, y efectuar el trasbordo a la Línea 9 con dirección a Chabacano y luego la Línea 2, con dirección a Allende.

Conocer el transporte

Desde las alturas, los turistas conocieron costos, horarios y cómo se pueden interconectar el Cablebús y el Metro.

“La idea es que vean la interconexión, cuánto cuesta y cómo funciona. Y eventualmente ellos puedan animarse a usar el transporte público para visitar distintos lugares de la Ciudad”, comentó Fernando Gabriel.

“Los teleféricos existen desde hace muchos años en el mundo, pero no solían usarse como ahora en México, incluso, en países de Latinoamérica que se utilizan como medios de transporte, [son trayectos] muy cortos sólo para cruzar una montaña, aquí se pensó como un medio [de transporte] extenso y puede comunicar a la alcaldía más poblada de la Ciudad de México de una manera más segura, eficiente”, aseguró.

El guía de turistas señala que en esta opción de recorrido los visitantes conocen la vida cotidiana de la Ciudad y sobre todo, toman conciencia de su densidad de población y vivienda.

“A la gente normalmente le gusta e impresiona mucho ver el tamaño de la Ciudad, sabemos que es una de las más grandes, pero hasta que no están en las alturas, no lo ven, no lo creen. Ya cuando están ahí dicen ‘!Wow, esto es impresionante!’”, concluyó.