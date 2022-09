“Estos camiones son súper ligeros, una tecnología muy nueva", dicen choferes sobre el trolebús elevado de CDMX

Choferes que buscan laborar en el trolebús elevado solicitaron a la ciudadanía confiar en el sistema de transporte que el próximo 11 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México concluirá, para entrar a una fase de pruebas.

EL UNIVERSAL constató la capacitación que el Sistema de Transportes Eléctricos brinda a operadores de las dos empresas que estarán a cargo del Trolebús elevado; se trata de los choferes de la extinta ruta 14 y Grupo Metropolitano.

Uno de los retos que superarán será pasar del manejo de un camión, microbús o taxi, a un sistema eléctrico y en tramo elevado. Los candidatos coincidieron que no le temen a las alturas, además que consideran que será más fácil el trayecto de 7.6 kilómetros de longitud continua ya que no habrá semáforos, ni vehículos desde Constitución de 1917 a UACM Casa Libertad.

Aidé Berenice y Violeta Ortiz, fueron las únicas dos mujeres de un grupo aproximado de 15 operadores que fueron capacitados este jueves. Ambas tienen más de 10 años de experiencia manejando una unidad de transporte público.

“Estos camiones son súper ligeros, es una tecnología muy nueva, están muy equipados y manejarlos es fácil. Solo es controlar el cambio de dimensión, pero aquí nos están puliendo. El llamado es a que utilicen el trolebús elevado porque nos están capacitando de primera y que sientan toda la seguridad”, remarcó Violeta Ortiz.

“Desde los 18 años he manejado de todo; también se me dio la oportunidad de operar una pipa de agua para saber el peso y la dimensión, entonces, creo que en tramo elevado será más práctico, porque no vamos a estarnos cuidado del tráfico, motos, bicicletas o peatones que se puedan cruzar. Será un poco más fácil”, dijo Aidé Berenice.

También Isaías Noe Moreno destacó que su sueño es entrar a trabajar en sistemas eléctricos y por un tiempo manejo un taxi. Uno de los retos, puntualizó, es aprender a operar la unidad respetando la línea eléctrica del trolebús, “No tengo miedo a las alturas, ni vértigo, yo creo que será cómodo porque ya no batallaremos con el trafico”, concluyó.

aosr/ACMR