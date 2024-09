La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, reconoció el trabajo, dedicación, profesionalismo, compromiso y amor por las niñas y niños de las responsables de las 30 Estancias Infantiles que fueron rescatadas durante su gestión.

Resaltó que el suyo ha sido un gobierno comprometido con la infancia. “No hay mayor satisfacción que haber cumplido con nuestro deber y haber ayudado a que miles de niñas y niños puedan tener más y mejores oportunidades para su desarrollo temprano y para su futuro. Ustedes me dieron la oportunidad de convertir una de mis causas de vida, que son las niñas y los niños, en uno de los mejores programas sociales que ha tenido esta alcaldía. No me resta más que decirles gracias, con toda sinceridad y con todo el corazón. ¡Gracias, lo hicimos juntas!”.

Recordó que durante la campaña de 2021 le dijeron que recuperar las Estancias infantiles era una completa locura, pero hoy son una realidad para miles de niñas, niños, madres, padres y tutores de la alcaldía y recalcó los resultados:

Se logró reabrir 30 Estancias Infantiles, donde se atienden a mil 156 niñas y niños

Se cuenta con más niñas y niños inscritos, de los que había en 2019 cuando Morena canceló el Programa (880)

Esta meta se alcanzó en tan sólo 2 años, cuando la meta inicial fue reabrirlas en 3

Las estancias benefician a mil 105 madres, padres y tutores, de los cuáles 88% son mujeres, con una edad promedio de 29 años.

Además, la alcaldesa explicó que este programa es una estrategia de política social de cuarta generación con enfoque de género que permite a las mujeres conciliar hogar y trabajo, generando condiciones de acceso y permanencia en el trabajo de las madres que laboran, buscan empleo o estudian, pues tienen la tranquilidad de dejar a sus hijas e hijos en lugares seguros y, además, produce beneficios cognitivos y sociales en las niñas y los niños.

Al mismo tiempo, destacó los beneficios de estas acciones: la ampliación de oferta y calidad de servicios de Educación Inicial y Preescolar (primer grado); contribución a la reducción de la pobreza; hogares con mayores ingresos; mayor acceso de mujeres al mercado laboral; empoderamiento de la mujer; desarrollo de capacidades del personal de las Estancias Infantiles; generación de empleos; aumento de Microempresas; y, promoción y protección de los Derechos de la niñez.

Lía Limón reiteró que desde la trinchera donde se encuentre seguirá trabajando por las niñas, los niños y las mujeres.

Finalmente, las maestras y directoras de estos lugares agradecieron a Lía Limón su compromiso y todo el trabajo realizado para proteger a la primera infancia.





