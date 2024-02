El jefe de Gobierno, Martí Batres, se refirió a la polémica por la eliminación de las corridas de toros en la Ciudad de México y advirtió “estamos en contra del maltrato animal”.

En conferencia de prensa, luego de presentar el programa Ojtli 2024, en el Museo de la Ciudad de México, el mandatario aseveró que no se ha reunido con asociaciones taurinas, y señaló que, si bien es una “polémica fuerte”, se trata de un debate judicial.

“Por ahí salió un tuit de que yo iba a recibir a las asociaciones de taurinos; pues no, ni siquiera me lo han pedido, entonces no he recibido a asociaciones de taurinos. Sabemos que es una polémica fuerte, tiene sus cauces en los que se está debatiendo, es un tema que en parte es debate judicial ahora; entonces, bueno, por esos cauces se está atendiendo y nosotros estamos atentos al respecto”, dijo.

Cuestionado acerca de su postura al respecto, el mandatario respondió de manera contundente: “estamos en contra del maltrato animal”.

Por otro lado, aseveró que estará atento al tema, toda vez que se atiende por “varias vías”, por un lado la reforma que enviará el presidente Andrés Manuel López Obrador para plantear que se prohíba el maltrato animal y, por otra parte, la posibilidad de plantear una consulta al respecto.









