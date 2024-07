El jefe de Gobierno, Martí Batres, aseguró que en unas semanas el gobierno capitalino estará inaugurando las nuevas obras de la línea 9 del Metro. El tramo que permanece sin operar va de Pantitlán a Velódromo.

Durante la entrega del Cárcamo de Bombeo y Colector Laurel, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero solicitó al mandatario capitalino incrementar la flota de camiones de la Red de Transporte Público (RTP) que presta servicio ante el cierre de la línea 9 en el tramo de Pantitlán a Velódromo.

El mandatario capitalino explicó que la obra de reconstrucción de 200 metros del tramo elevado de la estación Pantitlán obedeció a la atención del hundimiento diferencial de más de 80 centímetros que presentaba la zona.

Las obras de renivelación en la Línea 9 del Metro se deben a los importantes hundimientos que presentaba. Foto: Especial

“Estamos haciendo una obra importante en la línea 9 del Metro, que se está haciendo por los hundimientos diferenciales del suelo. Se fue sobrellevando, colocando balasto y más o menos se nivelaban las vías. Se pusieron puntales para que no se cayera el puente. Nunca hubo un riesgo de caída, pero de todos modos se fortaleció con puntuales. Pero llegó el momento de que eso ya nada nos ayudaba, porque llegaba el Metro y venía el Metro a 60 kilómetros por hora y al llegar ahí, tenía que bajarle a 30 kilómetros por hora o corría el riesgo de atorarse en la vías”, explicó.

Dijo que se decidió bajar el tramo y construir un nuevo, re nivelado. “Ya no aguantaba más. No podamos seguir cargándose de más y más balasto, que es la piedrita que va junto a las vías del tren. Esa obra también la vamos a inaugurar pronto. Estamos ya a unas semanas de inaugurarla y vamos a venir. Los invitaremos. Invitaremos al alcalde pero me llevo la petición que nos hacen de reforzar con RTP el transporte interno en la zona, para que no se afecte esta zona”, concluyó.

