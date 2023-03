“Está muy baja la presa; llegaba más agua”

Toluca, Méx.— “Hace 10 años el nivel de la presa [Valle de Bravo] era otro, no se alcanzaban a ver las piedras que están en el fondo, tampoco había lirio y la mayor parte del agua era cristalina”, recordó Nicolás Solórzano, habitante de la región.

El estrés hídrico en las tres principales presas del Sistema Cutzamala (Valle de Bravo, Villa Victoria, en el Estado de México, y El Bosque, en Michoacán) no fue tan evidente como este mes, según los habitantes de las regiones aledañas, quienes si bien no reciben suministro de agua de estos embalses, saben que hay un problema de desabasto grave.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), la población abre la llave y no sale agua potable, pero en Valle de Bravo los daños son otros: se reduce el número de lanchas que pueden prestar servicio para recorrer el embalse, los visitantes dejan de ver atractivo el lugar para desarrollar actividades deportivas, sumado a la devastación de los bosques para la construcción de viviendas y lagos artificiales.

“Está muy bajita la presa, antes llegaba el nivel hasta donde se marcan los árboles”, añadió Nicolás Solórzano.

En este sitio, conocido como La Cortina, se alcanzan a ver las marcas establecidas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con unos postes amarillos, son los niveles máximos alcanzados en el embalse que están muy lejos de ser los que actualmente se observan.

El almacenamiento actual de las presas es de 379.67 millones de metros cúbicos (mm3), el nivel histórico alcanzado es de 561.13 mm3, lo que ha originado una serie de acciones para cuidar el recurso, del que dependen miles de familias.

El Sistema Cutzamala abastece a 13 alcaldías de la Ciudad de México y a 13 municipios mexiquenses, que en conjunto reciben hoy un caudal de 13.701 metros cúbicos por segundo (m3/s), cerca de 25% del recurso que se utiliza en dicha zona.

En 1982, cuando comenzó a operar la línea uno del Cutzamala se extraían 19 m3/s (599 millones m3/ al año) que se conducen a lo largo de 334 kilómetros desde Michoacán, Estado de México y la Ciudad.

“No ha llovido”

En el caso de Villa Victoria, la gente vive en un permanente desabasto, en la región mazahua nunca les ha llegado el agua entubada, por lo que no les parece extraño abrir una llave de donde no saldrá líquido.

De acuerdo con las últimas estadísticas presentadas por el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas del Organismo de Cuencas, que depende de la Conagua, persiste el déficit de 100% en lluvias en las tres presas que abastecen el Sistema Cutzamala.

Hasta el martes 13 de marzo los niveles de los tres embalses se encuentran a 48.5% de su capacidad, es decir, 23.2% menos con respecto a los niveles históricos. La presa de Villa Victoria está a 37.9%; la de Valle de Bravo, 51.9%, y El Bosque registra 51.6%.

“No ha llovido, está bajando mucho de nivel, hace máximo tres años llegaba más arriba y ahorita no está lloviendo, por eso está bajando”, dijo Magaly, habitante de la zona.

Al no contar con agua potable, bajan a lavar su ropa y llevar agua a sus domicilios, para ello recorren una o dos veces por semana, “pero de hace tres años para acá no se ha recuperado el agua y no llueve”.