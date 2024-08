Este sábado se inaugura la estación Santa Fe, del Tren Interurbano "El Insurgente", en Cuajimalpa, una obra que de acuerdo con el actual diputado local del PAN, Federico Döring, "está mal hecha" y podría ser "un riesgo mortal" para los usuarios.

Döring, quien rendirá protesta como diputado federal en próximos días, apuntó que esta obra “es un proyecto mal hecho y pésimamente mal supervisado”.

Recordó que hubo al menos tres incidentes donde se cayeron trabes, "que pudieron haber costado vidas humanas; eso demuestran la premura, la falta de calidad, la nula supervisión y materiales sin garantía de resistencia”, dijo el panista.

Agregó que no hay seguridad para los usuarios del Tren Interurbano México-Toluca, “lo hicieron mal, lo hicieron con prisas y ahora lo van a presumir en una inauguración que no debería ser”.

“Habrá que exigir, ya en operaciones, el certificado de seguridad al gobierno federal y estar muy atentos no sea como la Línea 12, un caso de corrupción y peligro para los usuarios”, dijo Federico Döring.

Lee también Trabajan a marchas forzadas en la estación Santa Fe del Interurbano

Añadió que, desde San Lázaro, buscará todos los mecanismos posibles para que sea público el dictamen de seguridad estructural y no haya sospecha de alteración de papeles para abrir esta obra.

A su vez, el diputado y presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso local, Héctor Barrera Marmolejo, sostuvo que es una obra que "le urge" a López Obrador inaugurar "porque se va y quiere presumir proyectos" que sufrieron un grave proceso de austeridad.

“La Ciudad de México ya no resiste más tragedias ni omisiones por funcionarios corruptos e incompetentes de Morena. Ojalá esta obra no tenga consecuencias por las prisas del presidente y no sea una factura para Sheinbaum”, expresó.

En tanto, la diputada local del PAN electa por Cuajimalpa, Claudia Pérez Romero, indicó que para esta obra en la zona de Cuajimalpa, hubo mucha resistencia y el gobierno local nunca fue transparente.

“Pasaron por encima de los vecinos, ignoraron los reclamos de los ejidatarios de esta zona y de Toluca, ojalá Claudia Sheinbaum responda y se haga responsable de todo lo que, a partir de hoy, suceda”, comentó.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/mcc