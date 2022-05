“Esos legisladores no tienen madre”

En la víspera de la celebración por el 10 de mayo, Día de las Madres, quien se puso muy acorde fue el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, y no es que se haya puesto muy amoroso, todo lo contrario, pues se lanzó contra los diputados federales que no aprobaron la reforma eléctrica, a quienes de plano les dijo: “No tienen madre”. Resulta que como parte de las asambleas informativas que realiza desde hace varios días la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para hablar acerca del litio (ayer tocó a la alcaldía Azcapotzalco) el secretario de Gobierno no perdió oportunidad para arremeter contra los legisladores llamándolos “traidores a la patria”. Como dicen por ahí, uno como sea, pero las mamás qué culpa.

Desde el sur con todo y batucada

Como le adelantamos en este espacio, ayer los perredistas celebraron su 33 aniversario y no perdieron oportunidad para mostrar que aún tienen militancia activa. Nos cuentan que entre los asistentes quedó un buen sabor de boca por la convocatoria que lograron en el Monumento a la Revolución. Sin embargo, quien sorprendió a propios y extraños, pues cargó con toda la porra y hasta batucada, fue la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, quien llegó con una buena cantidad de “simpatizantes”, perfectamente ubicados por las etiquetas que portaban en sus playeras con el nombre de la edil. ¿Será que está surgiendo un nuevo liderazgo al interior del sol azteca?

Irregularidades en la UAEMex

Nada han dicho los exrectores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), José Martínez Vilchis, Alfredo Barrera Vaca y Jorge Olvera sobre los señalamientos que hizo el contralor de la institución, Victorino Barrios Dávalos, quien al entregar su informe ante el Congreso mexiquense dijo que cuenta con 321 expedientes por abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, conflicto de interés, contratación indebida y otros delitos, que abarca el tiempo de los tres excretores mencionados. Nos cuentan que a los señalados no les ha caído bien la noticia, pues de acuerdo con el titular del Órgano Interno de Control de la UAEMex, estas irregularidades ya están en investigación. Veremos si ello concluye en algún tipo de sanción.