Entrevista. Exdirector del Metro Jorge Gaviño, sin miedo si lo cita la justicia por colapso de Línea 12

El exdirector del Metro Jorge Gaviño se dijo tranquilo, sin miedo y dispuesto a acudir a cualquier citatorio que le haga la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) por el tema de la Línea 12.

En entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvo que se enteró por los medios de comunicación que puede ser citado a declarar ante el Ministerio Público por el colapso de los vagones del 3 de mayo del 2021, tal y como lo informó hace unos días el abogado de algunas víctimas, Teófilo Benítez.

“Desde luego que estamos nosotros puestos a acudir a cualquier citatorio que nos haga la autoridad correspondiente. Nosotros en todo caso aportarnos todo lo que sabemos sobre el tema de mantenimiento de mi periodo y estaremos puestos a cualquier citatorio”, dijo.

Detalló que durante su gestión al frente del Metro realizaron el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo que se debe de llevar acabo en toda la línea dorada, tan es así, dijo, que se dieron cuenta de algunas fallas estructurales después del sismo de 2017.

Por ejemplo, hallaron una trabe pandeada que está en las curvas 11 y 12, la cual se reparó. Asimismo, hubo un arreglo de la columna 69 a la cual le faltaba acero y era un vicio oculto muy grave.

“De tal manera que nosotros cubrimos al 100% toda la supervisión y la revisión periódica que señala las buenas prácticas de mantenimiento. De tal manera que nosotros acudiremos cuando seamos citados, si es que nos citan, pues a aportar la información que nosotros tenemos dentro del tramo de responsabilidad que tiene cada servidor público”, sostuvo.

En este sentido, Gaviño dijo que no le preocupa esta posible comparecencia en la Fiscalía capitalina, pues durante su gestión no tuvo ningún incidente mayor: ni hubo alcance de trenes, no hubo incendios importantes, ni pérdida de vidas.

De igual forma, indicó que cada uno de los ex directores del Metro deben de asumir su responsabilidad de lo que hicieron y no hicieron.

“Yo no señalaría a nadie en lo particular, ni mucho menos si están preocupados o no. Cada quien debe de asumir su responsabilidad y en su tiempo lo que hizo y lo que no hizo.

Hace unos días, Teófilo Benítez informó que obtuvo del Poder Judicial una orden para que la Fiscalía capitalina cite a los extitulares del Metro, Florencia Serranía, Joel Ortega, Jorge Gaviño, y el actual Secretario de Obras, Jesús Antonio Esteva.



apr/acmr