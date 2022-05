Entrevista. “Del PRD yo puedo ser su abanderado”, dice Omar Ortega

Ecatepec, Méx.— Omar Ortega Álvarez, coordinador de la bancada del PRD en el Congreso mexiquense, se destapó para convertirse en el candidato de su partido a la gubernatura del Estado de México, elección que se llevará a cabo en 2023.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también exdirigente estatal del sol azteca desea que para los comicios del próximo año, en los que saldrá el sucesor del actual gobernador Alfredo del Mazo, el PRD vaya solo, pues las alianzas que ha hecho con otros partidos en anteriores elecciones le han quitado mística e identidad al sol azteca, y el arraigo que tenía, sobre todo con los sectores vulnerables en la entidad mexiquense.

¿El PRD irá solo o en alianza para la elección de gobernador en el Estado de México?

—Pues yo veo la posibilidad de ir solo como partido, no lo decide Omar Ortega, lo decide el consejo estatal, eso es importante decirlo, hoy está en manos del consejo decidir si su candidato será propio o si iremos en alianzas. Hoy podemos ir con cualquier partido en alianza, el consejo nacional lo aprobó en el ultimo congreso del año pasado, pero si me preguntan, yo sí contestaría de manera categórica que la intención del PRD es competir solo en 2023.

¿Uno de esos posibles candidatos del PRD podría ser Omar Ortega?

—Yo estaría encantado, la verdad es que quién no anhela o aspira a ser gobernador del Estado de México, obviamente yo como gente de partido, por supuesto que yo sí aspiro de manera humilde, ¿por qué no ser candidato del PRD?, pero más allá de ser solamente candidato, ser el próximo gobernador del Estado de México.

¿Levanta la mano desde ahora Omar Ortega para tener esa estafeta?

—Indudablemente.

¿Qué podría evitar que Omar Ortega fuera el candidato perredista?

—Son varios factores, primero tendría que convencer al consejo estatal de que yo soy la mejor opción, eso es fundamental, estoy convencido que el PRD está en una etapa de reconciliación y de unidad con los militantes y simpatizantes del partido, uno de los primeros obstáculos que deberemos superar es el tema de la unidad y la reconciliación, tendrá que ser la voluntad de todos los perredistas que sea yo su abanderado, ese es el tema más importante. Lo importante es que haya unidad, que reconozcamos que yo puedo ser su abanderado.

¿Le alcanzará al PRD ir solo y ganar la gubernatura?

—Pues no lo sé, creo que eso lo tendríamos que ir construyendo, recordemos que el tema electoral tiene varias aristas, no es nada fácil, hoy nos encontramos en la situación de que, si hoy fuera la elección, no ganaría el partido, pero lo vamos a construir para que gane, estamos fortaleciendo las bases sociales, las estructuras en los municipios.

Y si hacemos una campaña innovadora, una oferta política atractiva que saque a relucir obviamente las banderas de izquierda, que llame la atención de los sectores que hoy se encuentran desorientados, porque no ven una opción distinta o importante, creen que todas son las mismas, y está el vaivén de las inercias, si logramos romper esas inercias con una oferta política adecuada (...). Si logramos todo eso, ¿por qué no pensar que sí podemos ganar la gubernatura?

Hay quienes piensan que el PRD está por perder su registro. ¿Qué les dice?

—Que confíen, que no es así, vivíamos en un país donde había una hegemonía de poder impresionante, ese era el México del PRI o en su momento con el PAN, hoy hay un México donde gobierna alguien que concentra el poder (...); solo hay un partido que puede cambiar esa inercia, que es el PRD, por eso yo no veo que el partido desaparezca.