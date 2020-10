Entre cubrebocas e intentos de sana distancia, así celebran a San Judas Tadeo en Toluca, Edomex 

Toluca, Méx.- Con mariachi y decenas de asistentes a la iglesia de la Santa Veracruz, en el centro de Toluca, decenas de familias acudieron para bendecir las imágenes de San Judas Tadeo. Pese a que la mayoría de los feligreses portan el cubrebocas e intentan cumplir con la sana distancia, familias enteras, con niños y adultos mayores, se aglutinaron en el atrio a la espera de poder ingresar.

En la iglesia, fue instalado un módulo de Protección Civil municipal con la finalidad de colocar gel antibacterial y cubrebocas para quienes no lo portan, además de ordenar el ingreso a la iglesia, pero no deja de llegar gente a la celebración del 28 de octubre, que cada año congrega a cientos de mexiquenses no sólo de la capital mexiquense, sino de todo el Valle de Toluca.





“Llegué lo más temprano posible para no encontrar a tanta gente, no sabía si nos iban a dejar pasar, pero es una tradición y todos en mi casa somos devotos a San judas, con esta situación de la pandemia nos hemos encomendado y no podíamos dejarlo pasar”, dijo Ana, una de las asistentes, quien llegó acompañada de sus hijas e hijos y otros familiares.

En las bancas se observan señalamientos, solicitando a los fieles que respeten espacios vacíos, para evitar el contacto, pero las figuras de San Judas y las veladoras ocupan esos lugares, hay personas de pie, esperando la bendición y muchas más sentadas, mientras rezan.

Entre flores, música, estátuas pequeñas o hasta las monumentales, mujeres y hombres jóvenes, señores de la tercera edad solos y familias enteras, llegaron, dicen, con toda la convicción de esperar a que los dejen entrar y con la fe de que asistir al centro de la ciudad, no significa un peligro de contagio de Covid-19.





Por fuera, en las llamadas Alacenas, donde se oferta comida de todo tipo, fue colocado un altar, al que llegó un grupo de mariachi para homenajearlo, mientras se aglomera alrededor un cúmulo de personas que transitan por Los Portales.

