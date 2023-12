La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que, en beneficio de los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, este día inició operaciones la empresa de transporte público “Transporte Villa Obregón S.A. de C.V.” (TVO)”, la cual sustituirá a la Ruta 57 y a un ramal de Ruta 15.





La dependencia explicó que tras la extinción de todas las concesiones individuales de Ruta 57 debido a sus malas prácticas y a reportes ciudadanos recibidos por esta dependencia, así como la incorporación de Ruta 15; el Corredor Zonal TVO ofrecerá servicio con nueve recorridos: San Ángel-Santa Lucía, Barranca del Muerto-Llano Redondo, Barranca del Muerto-Bosques, Metro Mixcoac-Puente Colorado, Metro Mixcoac-San Bartolo Ameyalco, Metro Mixcoac-Puerta Grande, Metro Mixcoac-Queso, Metro Tacubaya-Cehuayo y Metro Tacubaya-Tepeaca.





Para estos recorridos dejaron de operar 32 microbuses viejos, cuya vida útil ha concluido, y ya circulan 16 unidades totalmente nuevas, así como 30 autobuses rehabilitados de manera integral. En los próximos meses se sumarán de manera paulatina 50 vehículos de última generación.

Lee también Van en Edomex por subir multas de tránsito





Es importante mencionar que las unidades que no tienen concesión vigente, permiso de autorización y/o derrotero, no podrán brindar ningún tipo de servicio y serán sancionadas de acuerdo a la Ley y al Reglamento de Movilidad.

Renuevan Ruta 15 de camiones de pasajeros

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad realizó una inversión de 14.4 millones de pesos exclusivamente para la modernización de unidades de Ruta 15, los cuales fueron entregados en bonos de 450 mil pesos a las y los concesionarios que cumplieron con los requisitos establecidos en el procedimiento para que pudieran chatarrizar sus microbuses y cambiarlas por unidades nuevas.





“Con esta nueva empresa zonal se garantizan mejores condiciones para los operadores como salario fijo y prestaciones, servicio médico, horarios fijos, acceso a capacitaciones constantes, uniformes, entre otras. Además, las personas usuarias contarán con autobuses modernos, con validadores para el pago con la Tarjeta de Movilidad, sistema de videovigilancia y de geolocalización en caso de emergencia”.





Semovi indicó que se erradican malas prácticas como la competencia desleal entre los operadores, el bloqueo de calles y avenidas con microbuses y el llamado “tortuguismo”.





Cabe mencionar que para el inicio de operaciones, la empresa hizo constar que contaba con un acta constitutiva, póliza de seguro, así como operadores con licencia vigente.

Se le recuerda a la ciudadanía que a finales de 2022 la SEMOVI inició el procedimiento para la conformación de una nueva empresa zonal en la Alcaldía Álvaro Obregón, que sustituyera a Ruta 57 por ser, históricamente, una de las más problemáticas.

Lee también Choque de microbuses en la GAM deja 8 personas heridas

Para la conformación se realizaron más de 20 reuniones entre las autoridades y los concesionarios quienes, en su mayoría, trabajaron de manera coordinada para modernizar el transporte en beneficio de hasta 90 mil usuarias y usuarios al día.

Por ello, esta dependencia hace un llamado para que los concesionarios que aún no se integran, arreglen sus diferencias internas, a favor de quienes utilizan esta opción de movilidad y les recuerda que tras extinguirse todas las concesiones individuales, no podrán ofrecer servicio si no es bajo las reglas de esta modernización.