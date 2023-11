El Gobierno capitalino encendió en el Zócalo, el alumbrado decorativo con motivo del 113 Aniversario de la Revolución Mexicana, en el que destaca la silueta de Francisco Pancho Villa, que fue colocada en la bocacalle de la avenida 20 de Noviembre.

El secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que fueron 110 trabajadores de Alumbrado Público los encargados de realizar los mosaicos luminosos que se colocaron en el Edificio de Gobierno y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Detalló que para su elaboración se utilizaron 3.5 kilómetros de escarcha, 4 mil 900 focos, mil 600 metros de manguera luminosa, casi una tonelada de varilla y alambrón, y 3 mil metros de cable de alimentación.

El jefe de gobierno Martí Batres, destacó que la Revolución Mexicana es la primera revolución social del Siglo 20, en la que se conjugan la lucha por la democracia y la lucha popular por el derecho de los trabajadores.

“En este caso hacemos énfasis especial en Francisco Villa, porque es un revolucionario surgido del pueblo. Francisco Villa no tenía un linaje familiar, no venía de una élite política, no venía de una élite militar, menos aun de una oligarquía económica, era alguien que venía del pueblo raso, desde abajo, era alguien totalmente desterrado de las instituciones, completamente excluido, marginado”, expresó.

El mandatario invitó a los capitalinos y turistas a disfrutar de los mosaicos en que se pueden apreciar motivos tricolores, los cuales permanecerán encendidos hasta finales de este mes de noviembre.