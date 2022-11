En stand by, 3 iniciativas contra robo de coladeras

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México analiza, desde hace más de un año, tres iniciativas para aumentar las penas e inhibir el robo de mobiliario o equipamiento urbano, como tapas de coladeras o cables. Actualmente dicho delito se castiga con dos a seis años de cárcel.

La primera propuesta fue presentada el 21 de septiembre de 2021 por el diputado local de Morena Nazario Norberto; la segunda, el 29 de marzo de 2022 por Maxta González, del PRI; y la tercera, el 31 de agosto por Polimnia Romana Sierra, del PRD.

El morenista propone dar de tres a siete años de prisión y de 100 a 500 días de multa (hasta 44 mil 810 pesos) a quien robe coladeras o cualquier elemento del equipamiento urbano de la Ciudad, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales.

Nazario Norberto señaló que la sustracción de coladeras, además de generar un gasto acaudalado, es un riesgo constante para la integridad de las personas y hasta puede provocar la muerte, como ocurrió hace unos días con dos jóvenes en la alcaldía Iztacalco.

A su vez, la iniciativa de Maxta González prevé sanciones de dos a seis años de cárcel para quien enajene, posea, adquiera, trafique, emplee o reciba elementos del mobiliario urbano obtenidos a través del robo.

La diputada del PRD propuso que a las empresas que no acrediten la legal procedencia de mobiliario o equipamiento urbano, se les cancele la constancia del registro en el Padrón de Proveedores de la Ciudad.

Además, los establecimientos con material robado no podrán celebrar contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios con alcaldías o el gobierno central por un periodo de hasta tres años, y aumentará a seis años cuando por este hurto alguien haya sido dañado en su persona.

EL UNIVERSAL buscó al presidente de la comisión, Octavio Rivero, para conocer el estatus de estas iniciativas, pero no se obtuvo respuesta. El secretario de dicha comisión, Aníbal Cañez, se pronunció en contra de aumentar las penas, al asegurar que es necesario hacer valer las sanciones ya existentes e inhibir a quien compre el mobiliario.

“De nada sirve que estemos aumentando penas, porque así no vamos a resolver el problema, tenemos que inhibir a quien las compre y si un ladrón se roba una coladera y se la lleva a vender no encuentra dónde venderla, pues ya no será negocio para él estarlas robando, es tan sencillo como eso”, subrayó.

Plantean materiales libres de metal

El diputado de Morena, Fernando Mercado, presentó ayer una iniciativa para que las coladeras, accesorios para el drenaje y alcantarillado sean construidos con materiales libres de metal, para inhibir su robo.

Esta propuesta busca modificar la Ley Orgánica de las Alcaldías para que sea obligatorio en la instalación de este equipo priorizar la colocación de piezas construidas con materiales reciclados y polímeros libres de metal y evitar los fabricados con hierro, salvo los casos donde las características o necesidades técnicas señalen lo contrario.

En tanto, la diputada Lourdes Paz, del PT, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las 16 alcaldías a que realicen una inspección para garantizar las condiciones óptimas del equipamiento y mobiliario urbano.