En pausa, vacunación contra Covid en la CDMX

Nos cuentan que el Gobierno de la Ciudad de México aún no tiene fecha para arrancar con la vacunación contra Covid-19 para los menores de 12 años en adelante, dado que los lotes del biológico Pfizer todavía no están listos. Nos aseguran que mientras las vacunas están listas, la Dirección General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), a cargo de Eduardo Clark García, organiza la articulación de la logística de las sedes en las que aplicará la vacuna a todos los menores que cumplan los requisitos. También nos hacen ver que, a diferencia de lo que ocurría en semanas anteriores con el empujón que dieron para inocular a un millón de rezagados de tercera dosis, el proceso de vacunación no tendrá espacio esta semana, incluso, para aquellos que busquen una dosis de refuerzo o la cuarta aplicación para adultos mayores.

Aires de 2024 llegan al PRI

Le platicamos que durante la toma de protesta de la diputada local priista Maxta González Carrillo, como líder de la Red de Jóvenes por México en la capital, estuvo presente el alcalde de Cuajimalpa, el también priista Adrián Rubalcava, quien al momento de dar su discurso y decir que de joven tocó muchas puertas y tampoco lo tomaban en cuenta, nos dicen, se escucharon los gritos de “¡jefe de Gobierno!, ¡jefe de Gobierno!” en el auditorio Plutarco Elías Calles, ubicado en el CEN del tricolor. En respuesta, el experredista aseguró que los tricolores van por la capital del país y por la Presidencia de la República. Así que la contienda por 2024 aún parece lejana, pero todos se siguen moviendo.

Intensifican operativos en transporte en Tlalnepantla

Luego del asalto violento en el que ladrones balearon al chofer de un autobús de pasajeros en Periférico Norte, a la altura de Lago de Guadalupe, nos detallan que en el municipio de Tlalnepantla, el comisario de Seguridad Pública, Arturo Centeno Cano, intensificó los operativos de vigilancia en rutas críticas, pero sobre todo, se implementó el uso de personal encubierto para hacer frente a los asaltos. Por ello, en la última semana, se logró la detención de tres sujetos que asaltaron pasajeros tanto en la autopista México-Pachuca, como en la autopista México-Querétaro. Nos aseguran que esta estrategia se mantendrá. Ojalá tenga buenos resultados.