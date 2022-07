En la CDMX, 276 colonias reciben agua por tandeo

En medio de la escasez de agua en las presas del Sistema Cutzamala, que aún no recuperan sus niveles, en la Ciudad de México el tandeo del suministro persiste en 276 colonias —hay mil 695 en total— de 10 alcaldías, principalmente Tlalpan, Iztapalapa y Magdalena Contreras. Incluso, para algunos habitantes es insuficiente que llegue solamente un par de días a fin de cubrir las necesidades básicas.

Según datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el número de colonias que reciben el servicio por la red hidráulica se mantiene con leve tendencia a la baja en los últimos cinco años. En 2018 fueron 279 colonias; en 2019, 276; en 2020, 277; en 2021, 276, y este año, 276.

Por ello, las autoridades establecieron un descuento de 95% para el cobro del servicio.

En este 2022, las alcaldías con más colonias con tandeo de agua son: Tlalpan, con 91; Iztapalapa, con 55; Magdalena Contreras, 30; Gustavo A. Madero, 25; Tláhuac, 23; Xochimilco, 17; Cuajimalpa, 14; Álvaro Obregón, 12; Coyoacán, cinco, y Milpa Alta, cuatro.

En 2019, en el libro La Cuenca del Valle de México. Guía para el maestro, elaborado por el Sacmex y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se indicaba que alrededor de 26% de los habitantes de la capital del país no reciben suficiente líquido para cubrir sus necesidades domésticas, comerciales e industriales, al considerar que cada habitante usa, en promedio, 180 litros diarios.

Tiempo limitado

En un recorrido en calles del Pueblo de San Bartolo Ameyalco, en la alcaldía de Álvaro Obregón, vecinos comentaron que han padecido por el desabasto del líquido durante años y, aunque el tandeo ha funcionado en algunas zonas, en otras llega dos veces a la semana y por tiempo limitado.

“El tandeo es variado porque se supone que nos surten a las seis de la mañana o las cinco de la tarde, pero ha sido alterado ese tandeo porque se tienen que hacer tandeos dentro del tandeo, pero también se debe a que la población ha crecido, entonces llegamos a tener agua hasta tres horas, dos días; es poco”, dijo Georgina Valdez, habitante de la calle San Diego.

La situación se ha agravado ya que los colonos se han adueñado de válvulas de agua para abastecerse de manera personal, por lo que han afectado a otras zonas del pueblo. Incluso, los residentes han recurrido a comprar tinacos para abastecer y cubrir sus necesidades básicas como bañarse, lavar la ropa o para el WC.

“En las últimas fechas el tandeo de agua no nos ha llegado, hemos acudido con las autoridades porque no hay solución… hay casas que tienen agua cada tercer día, les cae bastante, pero a nosotros es un hilito, también creo que es un tema de buena organización y de atender a los que necesitamos, porque de plano no llega cuando debe”, contó Leticia, vecina de la calle Francisco I. Madero.

Ha mejorado la presión: Sacmex

En entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador del Sacmex, Rafael Carmona, aseguró que las más de 200 colonias que han estado cada año en tandeo presentan una mejora en el suministro del agua debido a los trabajos de sectorización, es decir, reparación de fugas y recuperación de pozos para mejorar las presiones para la distribución del recurso.

“El Sistema Cutzamala nos ha puesto un reto importante, pero lo quiero decir, con esto no es sólo cuántas colonias tienen o no el tandeo de agua, sino que el mejor índice es cuántas horas de mejor presión podemos tener en la red para que a esas colonias con tandeo les llegue agua durante más horas”, precisó.

Si bien reconoció que el Sistema Cutzamala tuvo en 2009 y 2021 sus peores años de abasto, Carmona aseguró que la ciudad ha podido sostener este servicio mediante acciones para recuperar pozos del Sistema Lerma.

El coordinador del Sacmex señaló que el ejemplo de la mejora del servicio, incluso con tandeo, son las colonias de Iztapalapa, ya que en los últimos años ha progresado la cantidad de horas de buena presión, en ocasiones puede ser de cuatro horas en promedio, pero han llegado hasta 13.

Se requiere atención integral, dice especialista

Para el coordinador de Ciudades Sustentables de Greenpeace México, Carlos Samayoa, la Cuenca del Valle de México se encuentra en medio de una crisis ambiental por la falta del líquido, debido a los cuerpos acuíferos, pero sin un plan de mitigación y gestión ambiental que ha orillado a que persista el tandeo de agua.

“El tandeo de agua se debe a la falta de infraestructura y ampliación para la distribución de agua potable, que en muchos casos no llega a diversas zonas de la ciudad, y la disponibilidad en pozos ha ido a la baja, lo que definitivamente ha acrecentado el problema por el cambio climático, y todos esos factores son la causa de que la gente no tenga agua”, dijo.

Afirmó que la actual administración no ha adoptado medidas para revertir el desperdicio del suministro, como por ejemplo mejorar el tratamiento de aguas residuales y la reparación de fugas, ya que 40% del agua se va de esa manera, así como reforzar la red hidráulica.

“Esta administración debería dejar sentadas esas bases para que haya metas establecidas para las siguientes dos décadas, porque estamos en un contexto de emergencia climática de agua, sobre todo en el tratamiento de aguas residuales, ya que sólo 15% pasa por ese proceso y es necesario que haya volúmenes más grandes y que se podrían utilizar para otros sectores”, señaló.