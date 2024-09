Lourdes Paz, alcaldesa electa de Iztacalco, dijo que está lista para tomar protesta este 1 de octubre y aseguró que apoyará las acciones que el Gobierno capitalino emprenda en materia de vivienda, mientras sea social y asequible. Descartó que vayan a existir megaproyectos dentro de la demarcación, ya que la gente en la alcaldía no quiere megaconstrucciones.

“Somos una alcaldía que está en contra del boom inmobiliario voraz, estamos en contra del Cártel Inmobiliario, porque Iztacalco fue víctima del Cártel Inmobiliario de tiempos de [Miguel Ángel] Mancera (…), somos una alcaldía responsable en ese sentido, no porque no quiera, sino porque la gente no quiere construcciones, megaproyectos en Iztacalco, pero sí estamos a favor de la vivienda social, la vivienda asequible, si vemos el derecho a la vivienda como parte del desarrollo de nuestra gente”, refirió.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la próxima edil de Iztacalco también aseguró que su gestión será 100% de territorio, donde alentará el equipamiento urbano, prevención del delito y reforzará la seguridad. También buscará que la demarcación sea sostenible y sustentable, por lo que planteará la construción de una planta de agua tratada para parques y jardines.

Lee también: Estrenan aula de rehabilitación geriátrica en ÁO

Respecto al presupuesto que solicitará al Congreso local para el 2025, confía que los diputados otorguen recursos suficientes para dar continuidad a los programas.

“Ojalá nos pudieran apoyar [los legisladores] con más presupuesto, porque se vienen compromisos ineludibles, Iztacalco actualmente está presupuestado, por ponerte un ejemplo, 10 concejales y pues tenemos dos más, entonces necesitamos un presupuesto para esa área, pero lo más importante que nos doten de más presupuesto, en el caso de Iztacalco, para seguir recuperando espacios públicos, los bajo puentes, camellones, que tenemos sin ninguna actividad ni cultural, recreativa, ni deportiva”.

¿Cuáles son las primeras acciones que va a emprender llegando a la alcaldía?

—Pues vamos a iniciar con nuestros primeros 100 días, que va a ser una atención inmediata al tema de servicios públicos, servicios urbanos. Vamos a realizar caminos seguros, cruceros seguros. Retomar nuestros gabinetes de seguridad, para saber cómo están las cosas en la alcaldía y cómo ayudamos desde la prevención del delito. También, trabajar desde el primer día en un proyecto urbano integral en cada zona de nuestra alcaldía para que podamos generar una demarcación con espacios dignos, que sean habitados por nuestra ciudadanía, en donde se ejercen sus derechos de recreación, de deporte, de cultura, siempre de la mano de la participación ciudadana.

¿Cómo vio el trabajo del alcalde saliente, Armando Quintero? ¿Y qué es lo que destacaría?

—Creo que en esta administración que termina, hubo una recuperación del equipamiento público de la alcaldía, como centros sociales, como bibliotecas y ¿qué nos toca a nosotros? Pues darle vida a ese equipamiento público, que haya participación de la ciudadanía, que la ciudadanía los use, los asuma como propios y que desde ahí generemos la construcción de paz, la reconstrucción de tejido social; que desde la infraestructura pública y el equipamiento urbano, nosotros logremos que la ciudadanía se involucre más, que los use. Nosotros estamos en un curso de urbanismo social, que tiene como objetivo que generemos juntos estos planes, proyectos urbanos integrales, que nos ayuden a que de la mano de la ciudadanía, con un proyecto urbano integral y en una transversalidad de servicios, en los cuales también nos va a ayudar nuestra próxima jefa de gobierno, Clara Brugada.

En materia de seguridad, ¿qué viene para la alcaldía?

—Vamos a meternos mucho al tema de prevención del delito; vamos a tener un programa anual de instalación de cámaras de seguridad, porque así lo dijimos en campaña, pero no solamente es la instalación de las cámaras de seguridad, sino que estamos viendo cómo vamos a darles el soporte. Hemos tenido pláticas con el C5 para ver si a través de este programa que ellos tienen y que se llama, Mi Ciudad, podemos conectar lo que ya existe, y cuántas más pone la alcaldía en vías secundarias, porque en vías primarias, pues, evidentemente hay un compromiso de Clara Brugada de aumentar las cámaras aquí en Iztacalco.

Lee también: Martí Batres inaugura mural "El Despertar de México" en Noche de Museos

Por último, la cuestión del agua. Se prevé que el desabasto de agua cada año sea una preocupación, ¿cómo ve la Secretaría del Agua?

—Lo vemos muy bien, que se le doten de más recursos a esta nueva Secretaría, para que no solamente sea un tema de la administración del agua, sino que realmente de la mano del gobierno de México y del Estado de México en un tema metropolitano, se pongan de acuerdo y pues vean cómo atacar de fondo este estrés hídrico que tenemos en la Ciudad.

Como parte de las acciones que nosotros tomaremos como alcaldía, pues hay varias propuestas, entre ellos pozos de absorción, colectores pluviales, lo que es llamado como cosecha de lluvia y también un proyecto que estamos aterrizando presupuestalmente, una planta de agua tratada, para nuestros parques, nuestros jardines. Somos la alcaldía menos verde de la Ciudad de México, proporcionalmente queremos hacer un Iztacalco verde y queremos ser sustentables y sostenibles.