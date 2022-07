En Edomex verifican 3 millones de autos

Toluca, Méx.— En el Estado de México, entre el 3 de enero y el 27 de junio de este año, cumplieron con la verificación sólo 3 millones 52 mil 427 automóviles, de poco más de 9 millones que conforman el padrón vehicular, informó la Secretaría del Medio Ambiente mexiquense.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Carolina García, directora general de Verificación y Control Atmosférico del estado, dijo que dichas cifras se traducen en que alrededor de 30% del total de vehículos en la entidad mexiquense realizaron dicho trámite que es obligatorio.

La directora recordó que los vehículos que circulan en el Estado de México tienen la obligación de verificar, aunque precisó que, del total del padrón, no todos están en territorio mexiquense, pues “puede ser que están circulando en otra entidad, pero no hicieron el cambio de placas, otros están en deshuesaderos, pero el propietario no hizo la baja de placas. Unidades que quizá no estén en circulación, pero como no fueron dados de baja, aparecen en el sistema de la Secretaría de Finanzas”.

También lee: 12 empresas harán el tramo del Tren Interurbano México-Toluca que toca a CDMX, dice Sheimbaum

En la entidad, quienes incumplen con la obligación son acreedores a una multa por verificación extemporánea, de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, mil 924 pesos. Explicó que en 2021 verificaron 6 millones 241 mil automovilistas y confió en que al término de 2022 alcancen 10% más de vehículos verificados con respecto al ejercicio fiscal anterior.

“Solamente durante 2020 tuvimos algunos cambios al programa de verificación, como parte de la problemática de la pandemia, cuando decidimos reducir a una sola verificación en todo el año, porque en la entidad es obligatoria dos veces al año. Pero a partir del año pasado opera de manera normal, hemos tenido un leve crecimiento en el cumplimiento de esta responsabilidad, pero no hemos tenido una disminución en esta obligación”, señaló.

Los autos que tienen placas del Estado de México verifican dos veces al año, y desde el 1 de julio comenzó el segundo semestre de 2022, por lo que los cinco colores de engomado deberán realizar el trámite conforme el calendario que fue publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 30 de junio pasado, y es el siguiente: julio-agosto 2022, engomado amarillo placas 5 y 6; agosto-septiembre 2022, engomado rosa placas 7 y 8; septiembre-octubre 2022, engomado rojo placas 3 y 4; octubre-noviembre, engomado verde placas 1 y 2, y noviembre-diciembre, engomado azul placas 9 y 0.

También lee: Fin de semana de conciertos y exposiciones en la CDMX, te decimos dónde

En días pasados, el secretario de Medio Ambiente, Jorge Rescala indicó que en el caso de los automovilistas en la zona sur o el Valle de Toluca los conductores no cumplen con la verificación porque no hay sanciones por esta falta, aunque sea obligatorio verificar.

Señaló que 3 millones de conductores verifican semestralmente, cifra que calificó muy por debajo de la meta y recordó que hay multas para los que asisten de forma extemporánea, que las pagan al tramitar el servicio.

El funcionario informó que las patrullas ecológicas recorren diversos puntos de la entidad para recordar a los automovilistas que deben verificar sus unidades, con la finalidad de contribuir al medio ambiente.