En Congreso de CDMX no voy a atizar la confrontación: Federico Döring

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la Ciudad de México, Federico Döring, asegura que actualmente existe una especie de tregua entre los legisladores, tras los sobresaltos que hubo luego de que se girara orden de aprehensión contra el también panista Christian Von Roehrich, de quien, dice, sigue siendo su coordinador y espera entregarle la Jucopo en febrero de 2023.

En entrevista con EL UNIVERSAL, ya instalado en las oficinas de la Jucopo, comenta que hay condiciones para que “la persecución política” en contra de Von Roehrich no sea un tema que crispe al Congreso local o genere más confrontaciones.

“Estamos en lo que llaman las abuelitas la ‘calma chicha’, estamos en una tregua, la política consiguió un espacio para dialogar, nadie sabemos qué le va a deparar el futuro a Von Roehrich y en qué condiciones vamos a estar en febrero, pero cuando menos no vamos a estar en crisis en enero. Yo no peco de ingenuo, vamos a ver qué sucede y en función de qué sucede, veremos qué nos depara el mes de febrero, pero cuando menos yo no le voy a atizar el fuego de la confrontación”.

Recalca que no piensa en qué va a pasar después del 15 de febrero, fecha en que termina su nombramiento como presidente de la Jucopo, aunque espera que para ese día ya esté resuelta la situación jurídica de Christian Von Roehrich “y no tendríamos que especular un plan B o C”.

El panista expone que no habrá una parálisis legislativa porque él no va a generar una obstrucción a los temas pendientes que tiene la Junta de Coordinación Política: llamar a un periodo extraordinario en enero para la ratificación de magistrados del Poder Judicial, darle cauce a la iniciativa ciudadana, que logró las firmas necesarias para prohibir la tauromaquia, y una reunión con el tesorero y oficial mayor para ver a detalle cómo se va a gastar el recurso extra que alcanzó el Congreso capitalino en el paquete presupuestal.

“Si yo saco eso podré entregarle buenas cuentas a Von Roehrich para febrero, sin ningún problema”, dice.

Döring deja claro que buscará que no se atropellen los derechos políticos del exalcalde de Benito Juárez, “que no quiera el gobierno arrancarle su diputación, porque sigue siendo diputado y está en su defensa jurídica.

“No vemos otra ruta jurídica, de momento, que no sea que Von Roehrich tenga condiciones jurídicas para regresar, las condiciones políticas las deshizo el gobierno, pero si él tiene la protección de la justicia federal, podrá hacer frente a la persecución política, en condiciones políticas precarias, pero tendrá la posibilidad de defenderse”, indica.

Precisa que durante estas semanas tendrá una relación cordial e institucional con los demás coordinadores y vicecoordinadores de los partidos, y acepta que como presidente de la Jucopo, está obligado a tener un comportamiento más institucional.

“Entonces yo voy a abonar en ese sentido, tendré que asumir que en esta temporalidad mis pronunciamientos públicos deberán ser más cautos, no tan partidistas, y eso es lo que me corresponde hacer, es distinto ser el presidente de la junta a ser el diputado fiscalizador del Gobierno de la Ciudad”.

Afectación a la bancada por el caso de Von Roehrich

Federico Döring acepta que el caso de su coordinador afectó muchísimo a su bancada porque estaban muy bien integrados y tenían una estrategia clara, pero tuvieron que distraerse cuando supieron que hasta la Policía de Investigación (PDI) los rodeaba.

“Eso quizás no se sabe, pero hubo Policía de Investigación afuera del edificio en el Zócalo tratando de pedir nombres para identificar a personas en el acceso; molestando a diputados sin órdenes judiciales, se sabe que hubo aquí [en Donceles y Allende] PDI el jueves que se anunció la persecución política contra Von, pues eso alteró mucho al grupo parlamentario… el grupo sí fue conmocionado”, refiere.

Recuerda que el excomisionado para la Reconstrucción y ahora senador César Cravioto no encontró nada contra Von Roehrich en tres años, pero curiosamente tras 2021 y la llegada de Martí Batres a la Secretaría de Gobierno, “misteriosamente” salen estas versiones de la fiscalía.

El presidente de la Jucopo le pide a los diputados de todos los partidos que aprovechen el segundo año de esta Legislatura, particularmente el próximo periodo de sesiones, para ser más productivos, porque en 2024 el clima ya estará muy polarizado y exacerbado.

“Nos queda poco tiempo para trabajar sin confrontación electoral, y por eso también lo de Von Roehrich es un riesgo que hay que acotar para que no afecte al Congreso, que sea un asunto del PAN y la persecución política”, concluye Döring.