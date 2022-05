Empujan descongelar el matrimonio igualitario en Edomex

Aunque las iniciativas para legalizar los matrimonios igualitarios y la interrupción legal del embarazo no han sido analizadas en comisiones, e incluso llevan muchos años en la congeladora, nos dicen desde el Congreso del Estado de México que un bloque de diputados de Morena, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano se pronunció en tribuna para que ambos temas sean estudiados. El tricolor adelantó que hay acuerdos para comenzar mesas de trabajo el 12 de mayo. Incluso, la legisladora de Morena, Anais Miriam Burgos Hernández, se manifestó a favor de que la discusión del matrimonio igualitario y la interrupción legal del embarazo no se aplace por más tiempo y que se discuta en comisiones. ¿Lograrán que haya un cambio significativo que no se ha obtenido en casi 18 años?

PRD quiere mostrar que aún tiene músculo

Nos cuentan que este sábado, en el Monumento a la Revolución se está organizando un magno evento para celebrar el 33 aniversario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) donde se prevé asistan sus dirigentes nacionales Jesús Zambrano y de la capital, Nora Arias. Nos detallan que los líderes de la Ciudad de México andan muy activos en la organización, como el líder de los perredistas en el Congreso capitalino, Víctor Hugo Lobo, para mostrar que todavía tienen músculo y que pueden pelear de cara al proceso electoral de 2024, cuando en la capital del país se renuevan diputaciones, alcaldías y la Jefatura de Gobierno, y revivir a las estructuras. Otros se preguntan, ¿tendrán muchos motivos para celebrar?

Arman Feria Internacional del Libro en Coyoacán

Nos comentan que en la alcaldía Coyoacán, que gobierna Giovani Gutiérrez (PAN-PRI-PRD), afinan los detalles de lo que será la primera Feria Internacional del Libro que organiza la demarcación. Nos adelantan que habrá más de 100 casas editoriales, así como representación de embajadas invitadas de países como Costa de Marfil, Nigeria y Camerún, en el Jardín Hidalgo, en el centro histórico de la jurisdicción. Nos cuentan que habrá exposiciones, conferencias y talleres en varias sedes, como la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Veremos cómo les va en ese evento que durará hasta el 15 de mayo.