"Empleo es el mejor apoyo, no tarjetitas"

El programa de reactivación económica en Miguel Hidalgo, dice el alcalde Mauricio Tabe, no consiste en la entrega de “tarjetitas” a la gente, sino impulsar la creación de trabajo, apertura de negocios y nuevas inversiones, que conviertan a la demarcación en la “capital de la reactivación”.

“Vamos a asumir el liderazgo para ganar mercado, que haya más consumo”, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Estamos generando certeza para quienes invierten, tiempos de respuesta garantizados en los trámites para que Miguel Hidalgo sea el mejor lugar para invertir y generar empleo”, añade.

Para su gobierno, el mejor apoyo para la economía es que las personas puedan tener un empleo fijo, por eso, gestores en recursos humanos estarán revisando las aptitudes de la gente para orientarlas hacia un trabajo.

Además, para los negocios mercantiles asentados en las diferentes colonias se les “llevará de la mano” para que a través de una campaña de turismo arriben más personas a la demarcación.

“Son tres cosas, en los trámites tú le das certeza a alguien que le invierte y dicen ‘ya no pongo en juego mi lana’, pero además el gobierno no me da tarjetitas con 3 mil pesos que se me van en nada, sino que están promoviendo que venga más gente a consumir a Miguel Hidalgo, que me vaya mejor en las zonas turísticas y además promueve que contraten a mis vecinos”, refiere el edil.

Como parte de su plan, señala, también quieren formalizar los negocios con camino a la seguridad social y laboral, e incluso a prestaciones.

Mauricio Tabe expone que buscan captar con el programa de empleo a 2 mil personas, es decir, el mismo número de familias, y asegura que están enfocados en las mujeres para que acabe la violencia de género.

“Queremos que Miguel Hidalgo tenga buena fama de que se hacen los negocios con seguridad, nos gustaría mejorar el tiempo de respuesta [para trámites de negocios], pero lo que podemos hacer ahorita es darles certeza”, enfatiza Tabe.

Programa al aire libre

El alcalde cuenta durante la entrevista que la apertura de negocios mercantiles al aire libre por la pandemia de Covid-19 generó que muchos no cumplieran con las normas y que se excedieran en los enseres instalados.

“Se pasaron de la raya, aumentaron sus aforos, pero ya los estamos poniendo en orden, se redujo los aforos en muchos de los restaurantes que tenían mesas como si fuera un tianguis”, comenta a este diario.

Esto generó malestar en los vecinos, por lo que la autoridad local realizó suspensiones, sin que se precisara el dato de cuántos; sin embargo, el alcalde señala que el tema principal es no cerrar, sino que se apeguen a las normas y no impacten en la zona.

Tabe refiere que su gobierno es aliado de los negocios y que ellos apoyarán en todos, siempre y cuando no “se pasen de la raya”.

“Estoy convencido de que no hay otra manera de que la gente vea con esperanza el futuro si no es con trabajo (…) combatimos la visión del gobierno mediocre, de mantener a todos con tarjetas”, manifiesta el alcalde.

Concluye que su plan de reactivación económica impulsará trabajos bien pagados, una de las principales causas.