Ely, la elefanta en controversia: “Es soberbia no reconocer que hay maltrato”

Diversas asociaciones y organizaciones en pro de los animales pugnan para que la elefanta Ely sea evaluada por veterinarios externos y canalizada a un santuario en Brasil, donde, afirman, podrá convivir con otros de su misma especie, ya que en San Juan de Aragón vive solitaria desde 2016. Por ello, aseguran que registra deterioro en su salud.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Arturo Berlanga, director de AnimaNaturalis en México, aseguró que la soberbia es el detonante del porqué el Gobierno capitalino no abre la posibilidad para que Ely sea evaluada médicamente por expertos independientes a las autoridades locales y pueda ser enviada, sin costo alguno para el erario, a un santuario donde convivirá con varios ejemplares y reincorporarse, poco a poco, a su hábitat. “Es un tema de soberbia, el de no reconocer que Ely no está bien y podría estar mejor en un lugar que en el que está”, afirmó.

Explicó que el Gobierno de la Ciudad de México adquirió a la elefanta en 2012 al Circo Hermanos Vázquez por más de 3 millones de pesos y lleva 10 años en cautiverio, de los cuales seis ha estado en soledad.

“La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, miente que fue rescatada de un circo. Ely pasó de 25 años de vida de maltrato en los circos a una vida en cautiverio en un zoológico para ser exhibida como si fuera un atractivo visual turístico”, denunció.

Dijo que el estado físico del animal está deteriorado por el aislamiento, ya que son especies gremiales que andan en manada. Además de que han acreditado que Ely tiene problemas en sus articulaciones y en la piel que se ha venido deteriorando, además de que ha perdido masa muscular y peso.

“Ely estuvo acompañada de otro elefante en el Zoológico de San Juan de Aragón; sin embargo, desde 2016 vive sola, esto evidentemente es un maltrato y por eso ya ha presentado conductas erráticas. Hay testimonios y registro fotográfico y video de que la elefanta se estrella contra las paredes, contra los barrotes, ya tiene un comportamiento errático por la vida de soledad”, comentó.

En tanto, Diana Valencia, de Abriendo Jaulas y Abriendo Mentes, destacó que están luchando por Ely sin otro interés más que el de mejorar la vida física, mental y emocional de uno de los animales más inteligentes y sensibles del reino de los mamíferos.

Indicó que la petición que hacen a Sheinbaum es que permita la colaboración extranjera de especialistas en elefantes y en traslados para evaluar las condiciones físicas y mentales de Ely para su posible retiro del zoológico. Precisó que el santuario de Brasil cuenta con todas las certificaciones y el clima es muy apropiado para esta especie.