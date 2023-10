“Esto nos afecta a todos, tanto al transporte colectivo como el de carga, se nos cierra todo (...) Ha sido un caos aquí, la verdad, ya todos los vecinos estamos aburridos de las obras que están haciendo”, explicó Eliodoro Martínez, dueño de un taller mecánico ubicado entre las avenidas Guillermo Prieto y Tláhuac en la colonia Miguel Hidalgo.

Este cruce vial fue cerrado por los preparativos de desmontaje del claro 22 de la Línea 12 del Metro, que será rehabilitado, trabajos que se extenderán hasta el próximo 31 de diciembre.

Lo anterior ha generado caos vial en la zona, según vecinos, quienes también señalaron que es un lugar de tráfico recurrente por el paso de transporte público y de carga.

Desde este viernes comenzó el cierre entre las avenidas Guillermo Prieto y Tláhuac, debido al desmontaje de una estructura en la Línea 12. Foto: Fernanda Rojas | El Universal

Por este motivo, la Dirección General de Obras ofreció como alternativa vial tomar avenida Guillermo Prieto, Francisco Peñaloza y Bodas de Fígaro para incorporarse a avenida Tláhuac, dirección Periférico.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que aproximadamente a la una de la tarde, un tráiler de carga intentó cruzar por la calle Ignacio Manuel Altamirano como alternativa ante el cierre de la vialidad, pero lo angosto de la calle combinado con lo pronunciado de la vuelta impidieron su paso, causando un embotellamiento de varios minutos.

El conductor se vio forzado a regresar de reversa por avenida Guillermo Prieto para tomar dicha alternativa.

Vecinos y locatarios de la zona explicaron que este caos vehicular no solamente afecta a los transportistas, también es perjudicial para ellos en lo particular, ya que el acceso a sus casas por automóvil se verá limitado en su totalidad.

“Por ejemplo, yo ahorita no puedo salir de mi casa y tengo que estar pidiendo permiso. Hasta me tengo que humillar para que me abran, eso no es justo (...) ahora el ingeniero, el encargado de acá nos dijo que va a hacer un cajón para nuestros autos de todos los vecinos porque van a cerrar por completo”, explicó Eliodoro Martínez.

Personal de la Secretaría de Obras y Servicios presente en la construcción explicó que ante las demandas de vecinos, se delimitó un espacio bajo el claro elevado para que estos puedan estacionar más de tres vehículos durante los meses que duren los trabajos.

También explicaron que serán colocadas lonas en las inmediaciones para advertir a los conductores del cierre temporal de la avenida.

Por otro lado, habitantes de la zona mencionaron que las obras realizadas en este claro de la Línea 12 han generado cuarteaduras y grites en sus viviendas y negocios. Varios afirmaron que esto es debido a las grandes cargas.

Finalmente, personal de la dependencia indicó que el considerable pandeo que este claro ha presentado es la principal causa para su rehabilitación.

Para concluir este trabajo, explicaron que primero se debe se completar los preparativos previos al desmontaje, después retirar puntales y trabes, retirar los durmientes y las vías del Metro, y después instalar las nuevas trabes.