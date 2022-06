El terror de ir al cajero automático en el Valle de México

Emmanuel se siente inseguro al acudir a un cajero automático en la alcaldía Xochimilco. Afirma que hasta en la zona centro de la demarcación se ha vuelto peligroso retirar dinero de estos espacios en la vía pública.

Señala que se ha vuelto poco seguro desde ahí hasta el embarcadero Fernando Celada. “Te cazan, te esperan, te siguen prácticamente, y donde te puedan meter y a vista de toda la gente, te quitan tu dinero”, dijo.

Y es que en la Zona Metropolitana del Valle de México los habitantes se sienten inseguros al acudir a cajeros automáticos en vía pública, según revelan los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada en marzo de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer también: Operativos en el transporte serán graduales: CDMX

De hecho, los cajeros y el transporte público son los lugares que ocupan los dos últimos espacios de los 10 considerados más seguros. Los primeros los ocupan la casa y la escuela.

La percepción contrasta con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, que arrojan que el robo a cuentahabiente viene a la baja.

De enero a marzo de 2022, el robo a cuentahabiente bajó un 58.52%, en comparación al mismo lapso de 2019.

De acuerdo con los datos de la ENSU, en el caso de la Ciudad de México, en la alcaldía Azcapotzalco, 11.6% de la población se siente segura de acudir, mientras que en el Estado de México, en Atizapán de Zaragoza es 22.3%.

De los 24 municipios y alcaldías donde se aplicó la encuesta, es Benito Juárez el que tiene el número más alto, con 32.3%.

De las 16 alcaldías de la capital del país, en cuatro (Azcapotzalco, Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán) se percibe menor seguridad no sólo al acudir a un cajero automático, sino durante la estancia en el lugar.

Los sitios donde más seguros se sienten los capitalinos son la casa y la escuela.

En una revisión de los datos realizada por EL UNIVERSAL, se encontró que la mayor percepción de inseguridad la tienen los cajeros automáticos en vía pública y el transporte.

En Azcapotzalco, 11.6% de los entrevistados se sienten seguros al ir a un cajero. Le sigue Xochimilco, con 14%; Tlalpan, con 16%, y Coyoacán, con 18.5% de percepción de seguridad en estos espacios de los bancos.

En contraste, en la alcaldía Benito Juárez, los entrevistados se sienten más confiados, con 32.3%.

En tanto que en ocho municipios del Valle de México también hay temor de ser asaltados en estos espacios.

Talladores, usuarios anzuelo y cuentahabientes simulados son estrategias que utilizan los ladrones para asaltar a usuarios en los cajeros automáticos.

“Entré al cajero automático y una mujer, que después supe era talladora, de forma sorpresiva me arrebató mi tarjeta bancaria para ‘ayudarme’ a limpiarla sobre su ropa, argumentado ‘que fallan si están sucias’ y con la destreza de un asaltante la cambió por otra igual, que metí varias veces al cajero marcando mi NIP, sin poder sacar dinero. Al ir al súper me di cuenta de que me la habían cambiado”, relató Lulú, quien fue víctima de robo en un cajero automático de Naucalpan.

Este robo o fraude es conocido por autoridades de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que han alertado a los usuarios sobre la operación de talladores en los cajeros automáticos.

Raquel se animó a entrar un cajero automático de Ciudad Satélite por la noche, porque adentro había una joven usuaria.

“Apenas había sacado el dinero que iba a necesitar, cuando sentí como me abrazaron suavemente del cuello, llegué a pensar que era mi marido, pero cuando el hombre no me permitió guardar el dinero en la bolsa, me di cuenta de que era un asalto”, relató a EL UNIVERSAL.

Según la ENSU, el municipio de Cuautitlán Izcalli es donde los ciudadanos se sienten más inseguros cuando acuden a un cajero automático en la vía pública, pues 5.3% se sienten seguros, es decir, 94.7% temen ser blanco de un asalto. En Naucalpan, Toluca, Ecatepec y Neza, en promedio 90% siente poco seguro de ir a las máquinas que dan a la calle.

Leer también: Gobierno afirma que han bajado delitos en mototaxis



¿Qué hacer?

Para prevenir este tipo de delitos, el agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) Eduardo Cabrera detalló que los capitalinos pueden identificar a los delincuentes a través de la postura y el comportamiento que tienen afuera de los cajeros, como morderse las uñas, realizar llamadas constantes y merodear.

También los delincuentes suelen usar chamarras amplias que no corresponden con el clima y usan bolsas.

“Son personas que tienen una actitud inusual que va desde estar comiéndose las uñas, volteando a todos lados, pues es una persona que se te hace anormal en el comportamiento, y entonces debemos estar todavía más alerta”, señaló.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un programa de acompañamiento a la ciudadanía para acudir a cajeros automáticos o sucursales bancarias para realizar transacciones.

En medio de este acompañamiento, los agentes de la PBI van dando tips y orientaciones al ciudadano para mantenerlo prevenido. En lo que va de este año, la SSC ha realizado 29 acompañamientos.

Por su parte, el académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Jorge Márquez señaló que los cajeros automáticos se convirtieron en un lugar peligroso para los ciudadanos, porque los ladrones saben que ahí hay dinero y no hay seguridad, toda vez que operan 24 horas todos los días del año.

El autor del libro Los retos de la gobernabilidad en México y el crimen organizado indicó que “en este país de tanta inseguridad, los usuarios tienen que ser muy precavidos” y deben acudir en horarios y en días que no sean riesgosos, apuntó.

Por ejemplo, según cifras oficiales, hay muchos más asaltos los domingos y después de las seis de la tarde en los cajeros, pues ya no hay vigilancia en torno a las sucursales que tienen acceso a la calle, indicó Márquez Muñoz.

Puntualizó que el dotar de seguridad a los cajeros automáticos debe ser responsabilidad de las instituciones bancarias, con policía privada que vigile todo el tiempo, pero no hay una ley que obligue a los banqueros a brindar seguridad a sus clientes, pese a que cobran tantos intereses, obligación que parece lejana que garanticen, empezando con que muchos no cuentan ni con estacionamientos con los que también deberían cumplir.